    'देश जानता है किसने किया सुरक्षा से खिलवाड़', पीएम मोदी ने चिदंबरम पर साधा निशाना

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:42 PM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाया। उन्होंने पी. चिदंबरम के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस की कमजोरी के कारण देश को बार-बार जानें गंवानी पड़ीं। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन पर मोदी ने कहा कि 2008 के मुंबई हमले के बाद सेना पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मनमोहन सरकार में गृहमंत्री रहे पी.चिदंबरम के हाल में दिए गए एक बयान का संदर्भ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस कमजोरी की कीमत देश को बार-बार जानें गंवाकर चुकानी पड़ी है।

    मुंबई के निकट नवी मुंबई में बने नए अंतरराष्ट्रीय विमानतल का बुधवार को उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी होने के साथ-साथ देश का सबसे वाइब्रेंट (जीवंत) शहर भी है। इसीलिए 2008 में पाकिस्तान से आए आतंवादियों ने निशाना बनाने के लिए इसे चुना। लेकिन तब की कांग्रेसनीत सरकार किसी अन्य देश के दबाव में इस हमले का जवाब न देकर आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए। जिसकी कीमत देश को बार-बार जानें गंवाकर चुकानी पड़ी है।

    प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता पी.चिदंबरम का नाम न लेते हुए कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जोकि देश के गृहमंत्री भी रह चुके हैं, एक साक्षात्कार में यह तथ्य उद्घाटित किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थीं। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था। लेकिन उस कांग्रेस नेता (चिदंबरम) की मानें तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वह कौन था, जिसने विदेशी दबाव में आकर यह फैसला लिया। मोदी ने कहा कि देश को यह जानने का हक है कि किसने मुंबई की और देश की भावना से खिलवाड़ किया। क्योंकि कांग्रेस सरकार के इस फैसले ने आतंकवाद को मजबूत किया और देश की सुरक्षा को कमजोर किया। जिसकी कीमत देश को बार-बार जानें गंवाकर चुकानी पड़ी।

    बता दें कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए आपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष के कई नेता प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते रहे थे कि उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आपरेशन सिंदूर को रोक दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो ‘नरेंदर सरेंडर’ लिखकर प्रधानमंत्री का मजाब भी उड़ाया था। मोदी ने आज इसका जवाब देते हुए कहा कि हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। ये दुनिया ने आपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी है और गर्व की अनुभूति भी की है।

    प्रधानमंत्री मोदी ने इसी कड़ी में महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी गठबंधन को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमारे लिए राष्ट्रनीति ही राजनीति है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसी धारा भी रही है, जो राजनीति में विकास कार्यों में भी रुकावट डालती है। आज जिस मेट्रो-3 का उद्घाटन हुआ, कुछ वर्ष पहले बनी एक सरकार ने उसका काम ही रोक दिया था। ये किसी पाप से कम नहीं है।

    एशिया का सबसे बड़ा 'कनेक्टिविटी हब'

    प्रधानमंत्री मोदी ने नवनिर्मित नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विशेषता बताते हुए कहा कि यह विमानतल मुंबई को एशिया का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी हब बनने में मददगार सिद्ध होगा। इससे महाराष्ट्र के किसान एवं लघु उद्योग सीधे यूरोप के बाजार से जुड़ जाएंगे। छोटे एवं लघु उद्योगों के लिए कई नए अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री ने आज ही अपने द्वारा उद्घाटित मुंबई की 40 किमी. लंबी भूमिगत मेट्रो सेवा को विकसित भारत की एक झलक बताते हुए कहा कि इस भूमिगत मेट्रो लाइन का निर्माण अनेक ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाए बगैर उनके नीचे से किया गया है। उन्होंने कहा कि जब सपनों को सिद्ध करने का संकल्प हो, तो ऐसे नतीजे मिलते ही हैं।