Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'माओवाद, से लेकर कश्मीर की समस्या का स्थायी समाधान मोदी सरकार ने दिया', DGP-IG सम्मेलन में बोले अमित शाह

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नवा रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय डीजीपी-आइजी कान्फ्रेंस का शुभारंभ करते हुए कहा कि माओवाद, पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर जैसे नासूर बन चुके क्षेत्रों का स्थायी समाधान मोदी सरकार ने प्रदान किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में डीजीपी-आइजी कॉन्फ्रेंस का किया शुभारंभ (फोटो- एक्स)

    जेएनएन, रायपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नवा रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय डीजीपी-आइजी कान्फ्रेंस का शुभारंभ करते हुए कहा कि माओवाद, पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर जैसे नासूर बन चुके क्षेत्रों का स्थायी समाधान मोदी सरकार ने प्रदान किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    देशभर में फैले मादक पदार्थों के संगठित अपराध पर लगेगी रोक

    उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों का विकास देश के अन्य हिस्सों के समान किया जाएगा। शाह ने देशभर में फैले मादक पदार्थों के संगठित अपराध के खिलाफ 360 डिग्री एक्शन की आवश्यकता पर जोर दिया।

    उन्होंने राज्यों की पुलिस को एनसीबी के साथ मिलकर अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय गिरोहों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उनका कहना था कि हमें ऐसा तंत्र विकसित करना होगा कि नार्को तस्करों और अपराधियों को देश में एक इंच भी जगह न मिले।

    अमित शाह ने माओवादी हिंसा को लेकर कही ये बात

    इस कॉन्फ्रेंस में आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, आतंकवाद, माओवाद और नारकोटिक्स नेटवर्क के उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह कान्फ्रेंस आंतरिक सुरक्षा के समाधान और नीति निर्धारण का एक प्रमुख मंच बनकर उभरी है।

    उन्होंने माओवादी हिंसा के समूल उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए निर्णायक कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि अगली डीजीपी-आइजी कॉन्फ्रेंस से पहले देश इस समस्या से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। 2014 में माओवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, जो अब घटकर केवल 11 रह गई है।

    सबसे आधुनिक प्रणाली के रूप में स्थापित होगी भारत की पुलिसिंग

    शाह ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कड़े कानूनों का जिक्र करते हुए बताया कि एनआइए और यूएपीए कानूनों को मजबूत किया गया है और तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं।

    उन्होंने विश्वास जताया कि इन नए कानूनों के लागू होने के बाद भारत की पुलिसिंग दुनिया की सबसे आधुनिक प्रणाली के रूप में स्थापित होगी।

    पीएफआइ पर प्रतिबंध लगाने के बाद देशभर में हुए व्यापक छापेमारी अभियान को केंद्र और राज्यों के बीच उत्कृष्ट समन्वय का उदाहरण बताते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद, उग्रवाद और नारकोटिक्स पर कड़े प्रहार के लिए इंटेलिजेंस की एक्यूरेसी और कार्रवाई की समन्वयता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

    प्रधानमंत्री मोदी आज और कल छह सत्र में होंगे शामिल

    कान्फ्रेंस में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार शाम रायपुर पहुंचे। वह शनिवार और रविवार को कुल छह सत्रों में शामिल होंगे। पहले दिन शुक्रवार को दो सत्र हुए। कान्फ्रेंस का विषय विकसित भारत, सुरक्षा आयाम है।