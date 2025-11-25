राज ठाकरे पर टिप्पणी करने से भड़के MNS कार्यकर्ता, ऑटो रिक्शा चालक को कराई उठक-बैठक
ठाणे में मनसे कार्यकर्ताओं ने एक ऑटो रिक्शा चालक को राज ठाकरे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर उठक-बैठक करने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मनसे कार्यकर्ताओं ने ठाणे में एक आटोरिक्शा चालक को उठक-बैठक करने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर किया है।
आटो रिक्शा चालक का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें वह राज ठाकरे और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते सुना जा रहा है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर की कार्रवाई
इंटरनेट मीडिया में वीडियो प्रसारित होने के बाद ठाणे में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मनसे उप-मंडल अध्यक्ष द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर चितलसर पुलिस स्टेशन में प्रसारित वीडियो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
एक अन्य आरोपी की तलाश जारी
वीडियो क्लिप सामने आने के बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने आटो चालक 35 वर्षीय शैलेंद्र यादव का पता लगाया और उसे उठक-बैठक करने और अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने के लिए मजबूर किया। एक अन्य आरोपित राकेश यादव फरार है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।