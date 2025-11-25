राज ठाकरे पर टिप्पणी करने से भड़के MNS कार्यकर्ता, ऑटो रिक्शा चालक को कराई उठक-बैठक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मनसे कार्यकर्ताओं ने ठाणे में एक आटोरिक्शा चालक को उठक-बैठक करने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए मजबूर किया है।

आटो रिक्शा चालक का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें वह राज ठाकरे और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते सुना जा रहा है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर की कार्रवाई

इंटरनेट मीडिया में वीडियो प्रसारित होने के बाद ठाणे में एक प्राथमिकी दर्ज की गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मनसे उप-मंडल अध्यक्ष द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर चितलसर पुलिस स्टेशन में प्रसारित वीडियो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।