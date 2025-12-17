Language
    देश की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो का निधन, मॉडलिंग और फैशन दिया अहम योगदान

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 10:33 PM (IST)

    भारत की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो का निधन हो गया है। उन्होंने 1947 में यह खिताब जीता था और वे भारत की पहली सौंदर्य रानी बनीं। कैस्टेलिनो ने मॉडल ...और पढ़ें

    देश की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो का निधन। (सोशल मीडिया)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की पहली मिस इंडिया और प्रख्यात फैशन पत्रकार मेहर कैस्टेलिनो का 81 वर्ष में बुधवार को निधन हो गया। मुंबई में जन्मीं मेहर कैस्टेलिनो ने 1964 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। वह यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला थीं और उन्होंने मिस यूनिवर्स तथा मिस यूनाइटेड नेशंस प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

    इसके बाद उन्होंने फैशन पत्रकारिता में लंबा और प्रभावशाली करियर बनाया। 1973 में पत्रकारिता की शुरुआत करने वाली मेहर कैस्टेलिनो ने फैशन, लाइफस्टाइल और सौंदर्य से जुड़े विषयों पर देश-विदेश के कई प्रमुख प्रकाशनों में लिखा। उन्होंने फैशन को केवल ग्लैमर नहीं, बल्कि एक उद्योग के रूप में देखने की सोच को बढ़ावा दिया।

    (समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)