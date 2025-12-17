देश की पहली मिस इंडिया मेहर कैस्टेलिनो का निधन, मॉडलिंग और फैशन दिया अहम योगदान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश की पहली मिस इंडिया और प्रख्यात फैशन पत्रकार मेहर कैस्टेलिनो का 81 वर्ष में बुधवार को निधन हो गया। मुंबई में जन्मीं मेहर कैस्टेलिनो ने 1964 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। वह यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला थीं और उन्होंने मिस यूनिवर्स तथा मिस यूनाइटेड नेशंस प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया।