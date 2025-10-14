'मेरा बेटा चलाएगा कार, जो करना है कर लो...', एक्सीडेंट के बाद दीवार तोड़ नाबालिग ने घर में घुसाई कार; मां ने ऐसे दिया बेटे की करतूत में साथ

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक किशोर कार चलाते हुए बाइक से टकरा गया। हादसे से घबराया और कार की गति बढ़ा दी, जिस कारण गाय से टकराया और फिर कार अनियंत्रित होकर मकान में जा घुसी। इससे दीवार टूट गई। जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन क्षेत्र में सोमवार को घटना हुई।

लगभग 14-15 साल का नाबालिग कार चला रहा था। इसी दौरान एक बाइक सवार को टक्कर लगी। टक्कर के बाद कार चालक घबरा गया और ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबा दिया। इस कारण तेजी से भागी। रास्ते से गुजर रही गाय को टक्कर मारते हुए सामने बने मकान में जा घुसी। तेज धमाके के साथ मकान की दीवार टूट गई। कुछ ही देर में मौके पर भीड़ लग गई। विवाद की स्थिति भी बनी।

जिस व्यक्ति के मकान की दीवार टूटी वे बच्चे पर भड़के और खरीखोटी सुनाई। इसी बीच बच्चे के स्वजन भी पहुंचे। दोनों के बीच बहस हुई। बाद में आसपास के लोगों ने समझाइश दी और मामला शांत करवाया। बाइक सवार को भी समझाया और घर भेजा। थाने में भी किसी तरह की शिकायत नहीं की।

सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेश पाटिल ने बताया कि मामले में किसी ने शिकायत नहीं की। हालांकि क्षेत्र में इस बात की चर्चा जरूर चल रही कि जब दोनों पक्षों के बीच बहस हो रही थी और बच्चे को डांटा जा रहा था तो बच्चे की मां ने गुस्से में यहां तक कह दिया कि हमारा बच्चा तो चलाएगा गाड़ी। इस पर बात और बिगड़ी थी। यह भी कहा गया कि बच्चा कार चलाना सीख रहा था और जब घटना हुई उस वक्त कार में वह अकेला था, इस कारण बाइक टकराने पर घबरा गया।

वन वे किया जाए मार्ग को प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेस नेता मनोज राजानी ने बताया कि तेज धमाके की आवाज सुनकर बाहर गया तो पता चला कि कार दीवार में घुस गई है। कार में भी नुकसान हुआ। बच्चा डरा हुआ था। ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर पर पैर रखने के कारण हादसा हुआ। दोनों पक्षों को समझाकर शांत करवाया। अपील भी की है कि नाबालिग बच्चों को वाहन न दें। घटनास्थल को लेकर कहा कि उक्त स्थल डेंजर जोन बनता जा रहा क्योंकि अंडर ब्रिज होने से लोग दोनों साइड से आना-जाना करते हैं। इस कारण वाहन चालक देख नहीं पाते। प्रशासन को चाहिए कि इसे वन वे किया जाए या स्पीड ब्रेकर बना दिए जाएं, जिससे हादसे न हो।