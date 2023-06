दक्षिण भारत के राज्यों में उबल रही दूध की राजनीति; आखिर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में क्यों हो रहा 'मिल्क वॉर'

Milk War In South States Aavin vs Amul vs Nandini vs Milma दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में दूध को लेकर विरोध चल रहा है। तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में राज्य के ब्रांड और अंतर्राज्यीय ब्रांडों को लेकर विवाद चल रहा है। दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा क्रॉस-मार्केटिंग के बीच राज्य सरकार ने इन कंपनियों को चेतावनी दी है और मामला केंद्र सरकार तक पहुंच गया था।