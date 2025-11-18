Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    MICA पुस्तक का विमोचन और रूटलेज यूके ने DIDAC INDIA 2025 में रणनीतिक संचार पर अभूतपूर्व पुस्तक का अनावरण किया

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:25 PM (IST)

    एमआईसीए अहमदाबाद के सीडीएमसी ने रूटलेज यूके के साथ मिलकर DIDAC INDIA 2025 में 'इम्पैक्टफुल पार्टनरशिप के लिए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन' नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक, जो प्रोफेसर मनीषा पाठक शेलत, प्रोफेसर रुचि तिवारी और सुषमा ओझा द्वारा लिखी गई है, रणनीतिक संचार के महत्व और विकास में इसके योगदान पर प्रकाश डालती है। विशेषज्ञों ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका बताया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Strategic Communication for Impactful Partnership किताब का विमोचन।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के संचार और विकास क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन में, MICA अहमदाबाद स्थित विकास प्रबंधन एवं संचार केंद्र (CDMC) ने रूटलेज यूके के साथ साझेदारी के तहत DIDAC INDIA 2025 में Strategic Communication for Impactful Partnership पुस्तक का विमोचन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    DIDAC INDIA 2025 शैक्षिक संसाधनों और कौशल विकास के लिए देश की प्रमुख प्रदर्शनी और सम्मेलन है, जिसका आयोजन यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर द्वारका में किया गया था।

    प्रोफेसर मनीषा पाठक शेलत (अध्यक्ष, सीडीएमसी, एमआईसीए), प्रोफेसर रुचि तिवारी (सीएमओ, एमआईसीए) और सुश्री सुषमा ओझा (प्रसिद्ध विकास क्षेत्र रणनीतिकार) द्वारा संयुक्त रूप से लिखित इस पुस्तक का विमोचन प्रसिद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और आईसीएमआर-राष्ट्रीय रोग उन्मूलन अध्यक्ष डॉ. रजनी कांत की विशिष्ट उपस्थिति में किया गया।

    डॉ. रजनी कांत ने विमोचन के अवसर पर कहा, "सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनुसंधान पहलों और नीति अनुवाद का नेतृत्व करने के अपने अनुभव में, मैंने रणनीतिक संचार की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। यह पुस्तक विभिन्न हितधारकों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट करने के सार को दर्शाती है। रोग उन्मूलन से लेकर राष्ट्रव्यापी अभियानों तक, ये सिद्धांत अमूल्य साबित हुए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों, नीति निर्माताओं और विकास नेताओं के लिए यह पुस्तक अवश्य पढ़ने योग्य है।"

    MICA के मिशन की भावना और CDMC की व्यावहारिक शोध के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए प्रो. मनीषा पाठक शेलत ने कहा, "मेरे करियर का हर पड़ाव मेरे मार्गदर्शकों, सहकर्मियों और शिष्यों के साथ साझेदारी से बना है। यह पुस्तक मेरे सह-लेखकों और MICA के दीर्घकालिक सहयोगियों के साथ, सह-निर्माण की उसी भावना से उपजी है। यह एक मार्गदर्शक से कहीं बढ़कर है। यह उन सभी के लिए एक रोडमैप है जो स्थायी संबंध बनाना चाहते हैं और महत्वपूर्ण प्रभाव डालना चाहते हैं।"

    प्रो. रुचि तिवारी ने जोर देकर कहा, "रणनीतिक संचार पहले कभी इतना जरूरी नहीं रहा। चाहे सामाजिक चुनौतियों का समाधान हो या विकास पहलों का विस्तार, संगठनों को शोध और वास्तविक दुनिया के व्यवहार, दोनों पर आधारित ढांचों की आवश्यकता होती है। यह पुस्तक इसे सही ढंग से प्रस्तुत करती है।"

    सुश्री सुषमा ओझा ने विकास के चार दशकों का अनुभव साझा करते हुए कहा, "मैंने सीखा है कि संचार अच्छे इरादों को ठोस प्रभाव में बदल देता है। यह प्रकाशन उन सबको को समेटे हुए है और उन्हें नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए सुलभ बनाता है।"

    साझेदारी के लिए एक नया खाका

    वैश्विक शोध और समृद्ध भारत-आधारित केस स्टडीज पर आधारित, प्रभावशाली साझेदारी के लिए रणनीतिक संचार, गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी निकायों, सामाजिक उद्यमों और विकास एजेंसियों के लिए बहु-हितधारक सहयोग हेतु एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। इसमें मूलभूत ढांचे, हितधारक जुड़ाव, कहानी-कथन, सामुदायिक भागीदारी और अनुकूली संचार रणनीतियों को शामिल किया गया है, साथ ही लेखकों द्वारा यूनिसेफ, यूनेस्को और विश्व बैंक के साथ किए गए व्यापक क्षेत्रीय कार्य से प्राप्त व्यावहारिक उपकरणों को भी शामिल किया गया है।

    लॉन्च और DIDAC INDIA के बारे में

    DIDAC INDIA 2025 अब अपने 15वें संस्करण में है। इसके अनावरण ने भारत के शैक्षिक और विकास परिदृश्य को आकार देने में रणनीतिक संचार की निरंतर प्रासंगिकता को रेखांकित किया। DIDAC INDIA 16 देशों के 22,000 से अधिक शिक्षा और कौशल पेशेवरों और 300 प्रदर्शकों को आमंत्रित करता है, जिससे एशिया के प्रमुख शिक्षा क्षेत्र के आयोजन के रूप में इसकी स्थिति और सुदृढ़ होती है।

    प्रकाशन विवरण कुछ इस तरह है-

    शीर्षक: Strategic Communication for Impactful Partnership

    लेखक: प्रो. मनीषा पाठक शेलत, प्रो. रुचि तिवारी, सुश्री सुषमा ओझा (द कलेक्टिव)

    प्रकाशक: रूटलेज, यूके

    पलब्धता: रूटलेज और प्रमुख पुस्तक विक्रेता

    एमआईसीए का सीडीएमसी अनुसंधान, साझेदारी और व्यावहारिक प्रभाव के लिए नए मानक स्थापित करना जारी रखता है और यह ऐतिहासिक प्रकाशन संचार के माध्यम से सार्थक परिवर्तन लाने की चाह रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है।