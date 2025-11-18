MICA पुस्तक का विमोचन और रूटलेज यूके ने DIDAC INDIA 2025 में रणनीतिक संचार पर अभूतपूर्व पुस्तक का अनावरण किया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत के संचार और विकास क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन में, MICA अहमदाबाद स्थित विकास प्रबंधन एवं संचार केंद्र (CDMC) ने रूटलेज यूके के साथ साझेदारी के तहत DIDAC INDIA 2025 में Strategic Communication for Impactful Partnership पुस्तक का विमोचन किया।

DIDAC INDIA 2025 शैक्षिक संसाधनों और कौशल विकास के लिए देश की प्रमुख प्रदर्शनी और सम्मेलन है, जिसका आयोजन यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर द्वारका में किया गया था। प्रोफेसर मनीषा पाठक शेलत (अध्यक्ष, सीडीएमसी, एमआईसीए), प्रोफेसर रुचि तिवारी (सीएमओ, एमआईसीए) और सुश्री सुषमा ओझा (प्रसिद्ध विकास क्षेत्र रणनीतिकार) द्वारा संयुक्त रूप से लिखित इस पुस्तक का विमोचन प्रसिद्ध सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और आईसीएमआर-राष्ट्रीय रोग उन्मूलन अध्यक्ष डॉ. रजनी कांत की विशिष्ट उपस्थिति में किया गया।

डॉ. रजनी कांत ने विमोचन के अवसर पर कहा, "सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनुसंधान पहलों और नीति अनुवाद का नेतृत्व करने के अपने अनुभव में, मैंने रणनीतिक संचार की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। यह पुस्तक विभिन्न हितधारकों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट करने के सार को दर्शाती है। रोग उन्मूलन से लेकर राष्ट्रव्यापी अभियानों तक, ये सिद्धांत अमूल्य साबित हुए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य पेशेवरों, नीति निर्माताओं और विकास नेताओं के लिए यह पुस्तक अवश्य पढ़ने योग्य है।"

MICA के मिशन की भावना और CDMC की व्यावहारिक शोध के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए प्रो. मनीषा पाठक शेलत ने कहा, "मेरे करियर का हर पड़ाव मेरे मार्गदर्शकों, सहकर्मियों और शिष्यों के साथ साझेदारी से बना है। यह पुस्तक मेरे सह-लेखकों और MICA के दीर्घकालिक सहयोगियों के साथ, सह-निर्माण की उसी भावना से उपजी है। यह एक मार्गदर्शक से कहीं बढ़कर है। यह उन सभी के लिए एक रोडमैप है जो स्थायी संबंध बनाना चाहते हैं और महत्वपूर्ण प्रभाव डालना चाहते हैं।"

प्रो. रुचि तिवारी ने जोर देकर कहा, "रणनीतिक संचार पहले कभी इतना जरूरी नहीं रहा। चाहे सामाजिक चुनौतियों का समाधान हो या विकास पहलों का विस्तार, संगठनों को शोध और वास्तविक दुनिया के व्यवहार, दोनों पर आधारित ढांचों की आवश्यकता होती है। यह पुस्तक इसे सही ढंग से प्रस्तुत करती है।"

सुश्री सुषमा ओझा ने विकास के चार दशकों का अनुभव साझा करते हुए कहा, "मैंने सीखा है कि संचार अच्छे इरादों को ठोस प्रभाव में बदल देता है। यह प्रकाशन उन सबको को समेटे हुए है और उन्हें नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए सुलभ बनाता है।"

साझेदारी के लिए एक नया खाका वैश्विक शोध और समृद्ध भारत-आधारित केस स्टडीज पर आधारित, प्रभावशाली साझेदारी के लिए रणनीतिक संचार, गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी निकायों, सामाजिक उद्यमों और विकास एजेंसियों के लिए बहु-हितधारक सहयोग हेतु एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करता है। इसमें मूलभूत ढांचे, हितधारक जुड़ाव, कहानी-कथन, सामुदायिक भागीदारी और अनुकूली संचार रणनीतियों को शामिल किया गया है, साथ ही लेखकों द्वारा यूनिसेफ, यूनेस्को और विश्व बैंक के साथ किए गए व्यापक क्षेत्रीय कार्य से प्राप्त व्यावहारिक उपकरणों को भी शामिल किया गया है।

लॉन्च और DIDAC INDIA के बारे में DIDAC INDIA 2025 अब अपने 15वें संस्करण में है। इसके अनावरण ने भारत के शैक्षिक और विकास परिदृश्य को आकार देने में रणनीतिक संचार की निरंतर प्रासंगिकता को रेखांकित किया। DIDAC INDIA 16 देशों के 22,000 से अधिक शिक्षा और कौशल पेशेवरों और 300 प्रदर्शकों को आमंत्रित करता है, जिससे एशिया के प्रमुख शिक्षा क्षेत्र के आयोजन के रूप में इसकी स्थिति और सुदृढ़ होती है।