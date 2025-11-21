Language
    फ्लैट में मारपीट, शराब-सिगरेट पीने को किया मजबूर; मेडिकल छात्रों के साथ रैगिंग के लिए चार सीनियर्स पर एक्शन

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:45 PM (IST)

    दिल्ली के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है, जहाँ सीनियर छात्रों ने जूनियरों को फ्लैट पर बुलाकर मारपीट की और बंधक बनाया। उन्हें शराब-सिगरेट पीने के लिए मजबूर किया गया। एमबीबीएस 2025 बैच के छात्रों ने यूजीसी में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद कॉलेज ने चार सीनियर छात्रों को निलंबित कर दिया है। जूनियरों ने सुरक्षा की गुहार लगाई है।

    सीनियरों ने जूनियरों को फ्लैट पर बुलाया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंदौर के MGM मेडिकल कालेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। सीनियर ने धोखे से जूनियरों को अपने निजी फ्लैट पर बुलाया। उनसे मारपीट की और तीन घंटे तक बंधक बनाए रखा। जूनियरों को शराब व सिगरेट पीने पर मजबूर किया गया।

    इस मामले में एमबीबीएस 2025 बैच के विद्यार्थियों ने यूजीसी की नेशनल एंटी-रैगिंग सेल में शिकायत की है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 बैच के सीनियर छात्रों ने बंधक बना कर उनके साथ ये हरकत की।

    मेडिकल कालेज के डीन डा. अरविंद घनघोरिया ने बताया कि यूजीसी में शिकायत 18 नवंबर को दर्ज कराई थी। 20 नवंबर को कालेज की एंटी-रैगिंग सेल ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए और चार सीनियर मेडिकल छात्रों को एक-एक माह के लिए निलंबित कर दिया है।

    शिकायत में जूनियरों ने बताया है कि उनके ही एक बैच मेट ने उन्हें झांसे में लेकर फ्लैट तक पहुंचाया। उन्हें यह नहीं पता था कि फ्लैट में सीनियर रहते हैं। इस कारण वे लोग सीनियरों के जाल में फंस गए। उन्हें करीब तीन घंटे तक वहीं रोके रखा गया। मारपीट की गई।

    शराब-सिगरेट पीने पर किया मजबूर

    जूनियर इतना डरे हुए हैं कि उन्होंने शिकायत में यह भी लिखा है कि कृपया हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करें और कार्रवाई करें। बता दें कि इससे पहले अक्टूबर माह में भी रैगिंग की घटना सामने आई थी।

    जिसमें स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में प्रथम वर्ष की पीजी छात्रा ने आरोप लगाया था कि वह इतना परेशान हो गई कि वह मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर 14 दिन की छुट्टियों पर अपने घर चली गई।

    यह भी आरोप लगाया था कि इससे चार माह में उसका वजन 22 किलो कम हो गया था। हालांकि बाद में उसने अपनी शिकायत वापस ले ली थी। इस मेडिकल कालेज में दो वर्षों में रैगिंग के सात मामले सामने आ चुके हैं।