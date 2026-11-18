डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार के सुझावों के बाद मेटा ने अपने कंटेंट अल्गोरिदम में बड़ा बदलाव किया है। अब इंस्टाग्राम पर अश्लील और हिंसक कंटेंट कम दिखाए देंगे। भारत सरकार द्वारा मेटा से यह समीक्षा करने के लिए कहा जाने के एक महीने बाद ये बदलाव किए गए हैं।

मेटा ने बताया कि अब इंस्टा फीड पर उकसाने वाली और हिंसा कंटेंट कम आएंगे। ये बदलाव उन अकाउंट्स की पोस्ट पर लागू होंगे जिनमें शामिल करना फॉलो नहीं करना है; इसमें रील्स और मेन एडाप्ट (मेन एडाप्ट) दोनों शामिल हैं।

इंस्टा पर नहीं दिखेगा अश्लील कंटेंट ये बदलाव उन अकाउंट्स की पोस्ट पर लागू होंगे जिन्हें यूजर फॉलो नहीं करते हैं; इसमें रील्स और मेन फीड दोनों शामिल हैं। जो पोस्ट इंस्टाग्राम के नियमों का पालन करती हैं वे प्लेटफॉर्म पर बनी रहेंगी, भले ही उन्हें रिकमेंडेशन में न दिखाया जाए।

मेटा ने कहा कि यूज़र्स के फीडबैक के आधार पर उसने पिछले एक साल में अपने डिफॉल्ट सुरक्षा को और मजबूत किया है। इंस्टाग्राम पोस्ट को सुझाने से पहले उनका आकलन करने के लिए AI मॉडल का इस्तेमाल करता है।

आईटी मंत्रालय ने मेटा को दिया था सुझाव भारत के लिए, कंपनी ने अपने सिस्टम को और बेहतर बनाया है ताकि अश्लील कंटेंट की बेहतर पहचान की जा सके। मेटा ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, 'हमने देखा है कि एक साल पहले की तुलना में अब लोग रिकमेंड किए गए कंटेंट की रिपोर्ट लगभग आधी बार ही कर रहे हैं।'

कंपनी ने इससे जुड़े सटीक आंकड़े नहीं बताए हैं। 10 अक्टूबर को जारी अपनी एडवाइजरी में, IT मंत्रालय ने मेटा से यह समीक्षा करने को कहा था कि वह पोस्ट को कैसे रैंक और रिकमेंड करता है। मंत्रालय ने चिंता जताई थी कि मेटा के सिस्टम भ्रामक, छेड़छाड़ किए गए या संदर्भ से हटकर पेश किए गए कंटेंट को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे सकते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने ऐसी पोस्ट पर और कड़ी निगरानी रखने को कहा था, जिनसे हिंसा भड़क सकती है या सार्वजनिक व्यवस्था (पब्लिक ऑर्डर) बिगड़ सकती है। एक ही तरह के कंटेंट न दिखाए जाएं: IT मंत्रालय IT मंत्रालय ने मेटा से यह सुनिश्चित करने को कहा कि यूजर्स को केवल कुछ सीमित तरह के नैरेटिव ही न दिखाए जाएं, और इस दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देने को कहा।