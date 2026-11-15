इटली ने मेटा पर लगाया 887 मिलियन डॉलर का जुर्माना, 60 दिन में फीचर बंद करने का दिया आदेश

रॉयटर, मिलान। इटली की डाटा संरक्षण एजेंसी ने मेटा प्लेटफार्म पर 805 मिलियन यूरो (करीब 887 मिलियन डॉलर) का भारी जुर्माना लगाया है।

कंपनी पर आरोप है कि उसने एंड्रायड यूजर्स की निजी तस्वीरों और वीडियो तक उनकी सहमति और जानकारी के बिना पहुंच बनाई। इससे इटली के लगभग दो करोड़ एंड्रायड यूजर्स प्रभावित हुए हैं।

एजेंसी के अनुसार, फेसबुक एप के एक फीचर के जरिए मेटा एंड्रायड यूजर्स की निजी गैलरी से तस्वीरों और वीडियो तक पहुंच बना रहा था। यह फीचर यूजर्स को उनकी निजी गैलरी की सामग्री फेसबुक पर पोस्ट करने का सुझाव देता था।

इटली की एजेंसी ने मेटा को इस फीचर को डिफाल्ट रूप से बंद करने और इसके इस्तेमाल से पहले यूजर्स की अलग से सहमति लेने के लिए 60 दिनों का समय दिया है। हालांकि, मेटा ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है।