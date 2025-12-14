मेसी के मुंबई दौरे के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पानी की बोतल भी साथ नहीं ला पाएंगे फैंस

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के रविवार को मुंबई दौरे को देखते हुए शहर की पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। स्टेडियम के भीतर पानी की बोतलें, धातु की वस्तुएं और सिक्के ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने कहा कि इसके साथ ही भीड़ पर नजर रखने के लिए वाच टावर भी लगाए जाएंगे। किसी भी तरह की भगदड़ जैसी स्थिति से बचने और शनिवार को कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है।

कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में हजारों प्रशंसकों ने विरोध प्रदर्शन किया था, क्योंकि मंहगे टिकट खरीदने के बावजूद उन्हें फुटबॉल आइकन की झलक नहीं मिल पाई थी। मेसी के रविवार को मुंबई में क्रिकेट क्लब आफ इंडिया (ब्रेबोर्न स्टेडियम) में पैडल जीओएटी कप कार्यक्रम में शामिल होने के बाद एक सेलिब्रिटी फुटबाल मैच में हिस्सा लेने की उम्मीद है।