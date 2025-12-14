Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेसी के मुंबई दौरे के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पानी की बोतल भी साथ नहीं ला पाएंगे फैंस

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 12:07 AM (IST)

    मुंबई में लियोनेल मेसी के संभावित दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशंसकों को कार्यक्रम स्थल पर पानी की बोतलें तक लाने की अनुमति नहीं ...और पढ़ें

    Hero Image

    लियोनेल मेसी। (एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के रविवार को मुंबई दौरे को देखते हुए शहर की पुलिस ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। स्टेडियम के भीतर पानी की बोतलें, धातु की वस्तुएं और सिक्के ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने कहा कि इसके साथ ही भीड़ पर नजर रखने के लिए वाच टावर भी लगाए जाएंगे। किसी भी तरह की भगदड़ जैसी स्थिति से बचने और शनिवार को कोलकाता में मेसी के कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है।

    कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में हजारों प्रशंसकों ने विरोध प्रदर्शन किया था, क्योंकि मंहगे टिकट खरीदने के बावजूद उन्हें फुटबॉल आइकन की झलक नहीं मिल पाई थी। मेसी के रविवार को मुंबई में क्रिकेट क्लब आफ इंडिया (ब्रेबोर्न स्टेडियम) में पैडल जीओएटी कप कार्यक्रम में शामिल होने के बाद एक सेलिब्रिटी फुटबाल मैच में हिस्सा लेने की उम्मीद है।

    इसके बाद वह शाम करीब पांच बजे वानखेड़े स्टेडियम में जीओएटी इंडिया टूर के मुख्य कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मेसी के मुंबई दौरे को ध्यान में रखते हुए पुलिस पूरी तरह तैयार है।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)