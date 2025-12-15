Language
    'मेसी से मिलवाने का था दबाव', साल्टलेक स्टेडियम में हंगामे को लेकर मुख्य आयोजक ने किए कई खुलासे

    By Jagran News Edited By: Garima Singh
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:25 PM (IST)

    कोलकाता में लियोनेल मेसी के कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शतद्रु दत्ता ने कार्यक्रम से पहले टिकटों और लोगों को मेसी से मिलवाने के दबाव की बात कही थी। साल्ट ...और पढ़ें

    आयोजक शतद्रु दत्ता पर था भारी दबाव

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबालर लियोन मेसी के भारत दौरे के मुख्य आयोजक शतद्रु दत्ता साल्टलेक स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम को लेकर पहले से आशंकित थे। उन्होंने अपने करीबियों से यह बात साझा करते हुए कहा था कि उनपर कोलकाता कार्यक्रम के टिकटों से लेकर विभिन्न लोगों को मेसी से मिलवाने का भारी दबाव है।

    शतद्रु ने संभवत: इसी कारण कोलकाता में मेसी के ठहराव का समय काफी कम रखा था। वे शुरू में मेसी के भारत दौरे में कोलकाता को शामिल ही नहीं रखना चाह रहे थे। चूंकि, वे खुद यहां के हैं, इसलिए आलोचना से बचने को उन्हें कोलकाता को शामिल करना पड़ा था।

    उन्होंने अपने करीबियों से कहा था कि वे हैदराबाद, मुंबई व दिल्ली में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर पूरी तरह से नि¨श्चत हैं, लेकिन कोलकाता में आयोजन कितना सफल हो पाएगा, इसे लेकर संशय है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि मुंबई का कार्यक्रम सबसे सफल रहेगा।

    मालूम हो कि मेसी को ठीक से नहीं देख पाने से गुस्साए दर्शकों द्वारा साल्टलेक स्टेडियम में की गई तोड़फोड़ के बाद शतद्रु को कार्यक्रम के कुप्रबंधन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। वे पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ चल रही है।

    6 लोगों को समन

    बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट ने मेसी के कार्यक्रम के कुप्रबंधन मामले में इसके प्रबंधन से जुड़े संगठनों के छह अधिकारियों को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। इनमें शतद्रु दत्ता के प्रबंधक लालटू दास के अलावा इवेंट मैनेजर मनाली भट्टाचार्य, सुप्रिया दासगुप्ता, संबरन कर्मकार, आदित्य दास और फूड डिलीवरी एग्रीगेटर के वरिष्ठ अधिकारी अमित कुमार शामिल हैं।

    सभी को मंगलवार को कमिश्नरेट के कार्यालय में हाजिर होने को कहा गया है। वहीं बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस का कहना है कि वह इस मामले में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे।

    टिकट बांटने को लेकर विवाद में घिरे मंत्री

    बंगाल के अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस का मेसी के कार्यक्रम के टिकट बांटने का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हो रहा है। मंत्री ने सफाई देते हुए कहा है कि फुटबाल क्लब से जुड़े होने के कारण उन्हें 'कंप्लीमेंटरी पास' मिलते हैं। उन्हें अपने लोगों में बांटना अपराध नहीं है। वे इसके बदले किसी से रुपये नहीं ले रहे थे।

    पत्नी को ट्रोल करने पर टीएमसी विधायक ने की शिकायत

    टीएमसी विधायक और फिल्मकार राज चक्रवर्ती की अभिनेत्री पत्नी शुभश्री गांगुली मेसी के साथ फोटो शेयर कर विवादों में आ गईं। इंटरनेट मीडिया पर लोग उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं। मामले में राज ने कुछ लोगों के विरुद्ध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बांग्ला फिल्म उद्योग की तरफ से शुभश्री होटल में मेसी के स्वागत कार्यक्रम में मौजूद थीं। इसके बाद वह स्टेडियम में वीआइपी के लिए बने मंच पर भी नजर आईं थीं।

    स्टेडियम में तोड़फोड़ के मामले में पांच गिरफ्तार

    बिधाननगर दक्षिण थाने की पुलिस ने साल्टलेक स्टेडियम में तोड़फोड़ के मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। बासुदेव दास, संजय दास, अभिजीत दास, गौरव बसु व शुभ्रप्रतिम पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व सरकारी कर्मचारियों को मारने-पीटने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    पुलिस सूत्रों ने बताया कि स्टेडियम में लगे सीसीटीवी कैमरों के वीडियो फुटेज से उनकी पहचान की गई है। पांचों को सोमवार को बिधाननगर महकमा अदालत में पेश करने पर 22 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

    हाई कोर्ट में तीन जनहित याचिकाएं

    मेसी के कार्यक्रम के कुप्रबंधन व स्टेडियम में तोड़फोड़ की घटना की केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने को कलकत्ता हाई कोर्ट में तीन जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। ये याचिकाएं भाजपा विधायक व नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के साथ सब्यसाची चट्टोपाध्याय व मैनाक घोषाल नामक अधिवक्ताओं ने दायर की हैं।

    याचिकाओं में अदालत से इसकी जांच का जिम्मा सीबीआइ, ईडी अथवा गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय जैसी किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का आदेश देने का अनुरोध किया गया है। याचिकाओं में टिकटों की बिक्री में गड़बड़ी की भी आशंका जताई गई है।

    घटना की जांच के लिए बंगाल सरकार की ओर से गठित कमेटी की 'क्षमता' पर भी प्रश्न उठाया गया है। इस बीच बिधाननगर पुलिस ने टिकटों की बिक्री व वितरण से जुड़े संगठन के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और मुख्य आयोजक शतद्रु के साथ उसके वित्तीय लेन-देन पर भी रोक लगा दी है।