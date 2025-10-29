सूरत: डुमस बीच पर मर्सिडीज कार में रील बनाने पहुंचा युवक, देखते ही देखते हो गया कांड; हिरासत में चालक
सूरत के डुमस बीच पर एक मर्सिडीज कार के फंसने का वीडियो वायरल हो रहा है। रील बनाने के चक्कर में एक युवक अपनी कार को बीच पर ले गया, जहाँ वह रेत में फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से कार को बाहर निकाला गया। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने RTO को लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सूरत के मशहूर डुमस बीच पर एक लग्जरी मर्सिडीज कार के समुद्र में फंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक क्रेन कार को खींचकर बाहर निकाल रही है। इस घटना ने एक बार फिर बीच पर वाहनों की एंट्री पर लगे बैन की अनदेखी को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
जानकारी के मुताबिक, एक युवक अपनी मर्सिडीज को लेकर बीच पर रील शूट करने पहुंचा था। लेकिन रेत मुलायम होने की वजह से गाड़ी पानी के पास फंस गई। स्थानीय लोगों ने कार निकालने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। बाद में क्रेन की मदद से वाहन को बाहर निकाला गया।
हिरासत में कार चालक
वीडियो वायरल होते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई। इसके बाद सूरत पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सूरत के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) दीप वकील ने बताया कि पुलिस ने RTO को ड्राइवर का लाइसेंस रद करने की सिफारिश की है।
उन्होंने बताया कि साथ ही बीमा कंपनी को भी इस बारे में सूचित किया जाएगा ताकि इस घटना से जुड़ा कोई भी दावा स्वीकार न किया जाए। पुलिस ने दोहराया कि डुमस बीच पूरी तरह से वाहन प्रवेश निषेत्र क्षेत्र है और आने वाले दिनों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी हुई थी ऐसी घटना
यह इस साल डुमस बीच पर दूसरी ऐसी घटना है। जुलाई में भी एक मर्सिडीज SUV चालक ने नियम तोड़ते हुए बीच पर स्टंट करने की कोशिश की थी। बारिश के बाद कीचड़ में गाड़ी आधी धंस गई थी। उस समय भी ड्राइवर को पुलिस ने पकड़कर कार्रवाई की थी।
