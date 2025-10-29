सूरत: डुमस बीच पर मर्सिडीज कार में रील बनाने पहुंचा युवक, देखते ही देखते हो गया कांड; हिरासत में चालक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सूरत के मशहूर डुमस बीच पर एक लग्जरी मर्सिडीज कार के समुद्र में फंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक क्रेन कार को खींचकर बाहर निकाल रही है। इस घटना ने एक बार फिर बीच पर वाहनों की एंट्री पर लगे बैन की अनदेखी को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी के मुताबिक, एक युवक अपनी मर्सिडीज को लेकर बीच पर रील शूट करने पहुंचा था। लेकिन रेत मुलायम होने की वजह से गाड़ी पानी के पास फंस गई। स्थानीय लोगों ने कार निकालने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। बाद में क्रेन की मदद से वाहन को बाहर निकाला गया।

हिरासत में कार चालक वीडियो वायरल होते ही लोगों ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई। इसके बाद सूरत पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सूरत के सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) दीप वकील ने बताया कि पुलिस ने RTO को ड्राइवर का लाइसेंस रद करने की सिफारिश की है।

उन्होंने बताया कि साथ ही बीमा कंपनी को भी इस बारे में सूचित किया जाएगा ताकि इस घटना से जुड़ा कोई भी दावा स्वीकार न किया जाए। पुलिस ने दोहराया कि डुमस बीच पूरी तरह से वाहन प्रवेश निषेत्र क्षेत्र है और आने वाले दिनों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।