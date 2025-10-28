पाकिस्तान बार्डर पर मानसिक रोगी को बीएसएफ ने हिरासत में लिया, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। बरदह थाना क्षेत्र के ग्रामसभा भैंसकुर निवासी कबिलास पुत्र पंचमराम (उम्र 41 वर्ष) को पंजाब स्थित पाकिस्तान बार्डर के निकट बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) ने संदिग्ध स्थिति में हिरासत में लिया है। कबिलास दो वर्ष पूर्व घर से लापता हो गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना मिलने पर बरदह थाने की पुलिस ने कबिलास के घर जाकर जांच की। पुलिस रिकॉर्ड और परिवार के सदस्यों से पूछताछ के दौरान यह जानकारी मिली कि कबिलास पिछले दो वर्षों से लापता हैं और वे 12 वर्षों से मानसिक रोग से ग्रसित हैं, जिसका उपचार चल रहा था।

कबिलास की पत्नी अनीता देवी ने पुलिस को बताया कि उनके पति लंबे समय से मानसिक रूप से बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि कबिलास दो साल पहले बिना किसी सूचना के घर से चले गए थे।

पुलिस ने कबिलास के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की थी और उनकी खोजबीन की जा रही थी। अब जब उन्हें बीएसएफ द्वारा हिरासत में लिया गया है, तो यह मामला एक नया मोड़ ले चुका है। बीएसएफ ने कबिलास को हिरासत में लेने के बाद स्थानीय पुलिस को सूचित किया है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।