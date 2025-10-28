Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पाकिस्तान बार्डर पर मानसिक रोगी को बीएसएफ ने हिरासत में लिया, जांच में जुटी पुलिस

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:04 PM (IST)

    बीएसएफ ने पाकिस्तान सीमा पर एक मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि वह व्यक्ति सीमा पर कैसे पहुंचा और उसकी मंशा क्या थी। फिलहाल, व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सूचना मिलने पर बरदह थाने की पुलिस ने कबिलास के घर जाकर जांच की।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। बरदह थाना क्षेत्र के ग्रामसभा भैंसकुर निवासी कबिलास पुत्र पंचमराम (उम्र 41 वर्ष) को पंजाब स्थित पाकिस्तान बार्डर के निकट बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) ने संदिग्ध स्थिति में हिरासत में लिया है। कबिलास दो वर्ष पूर्व घर से लापता हो गए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलने पर बरदह थाने की पुलिस ने कबिलास के घर जाकर जांच की। पुलिस रिकॉर्ड और परिवार के सदस्यों से पूछताछ के दौरान यह जानकारी मिली कि कबिलास पिछले दो वर्षों से लापता हैं और वे 12 वर्षों से मानसिक रोग से ग्रसित हैं, जिसका उपचार चल रहा था।

    कबिलास की पत्नी अनीता देवी ने पुलिस को बताया कि उनके पति लंबे समय से मानसिक रूप से बीमार हैं और उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि कबिलास दो साल पहले बिना किसी सूचना के घर से चले गए थे।

    पुलिस ने कबिलास के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की थी और उनकी खोजबीन की जा रही थी। अब जब उन्हें बीएसएफ द्वारा हिरासत में लिया गया है, तो यह मामला एक नया मोड़ ले चुका है। बीएसएफ ने कबिलास को हिरासत में लेने के बाद स्थानीय पुलिस को सूचित किया है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।

    कबिलास के परिवार में इस घटना को लेकर चिंता का माहौल है। उनकी पत्नी अनीता देवी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके पति जल्द ही घर लौटेंगे। पुलिस ने कबिलास के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मामले की गंभीरता से जांच करने का आश्वासन दिया है।इस घटना ने न केवल कबिलास के परिवार को प्रभावित किया है, बल्कि यह स्थानीय समुदाय में भी चर्चा का विषय बन गया है। 