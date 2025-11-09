फ्लैट और सिल्वर ब्रिक्स... नीलाम होंगी मेहुल चौकसी से जुड़ी ये चीजें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 23 हजार करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी से जुड़ी संपत्ति नीलाम होगी। मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड को भगोड़े मेहुल चोकसी से जुड़ी 13 बिना गारंटी वाली संपत्ति की वैल्यू तय करने और उन्हें नीलाम करने की इजाजत दे दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कोर्ट ने निर्देश दिया कि नीलामी से मिलने वाले पैसे को स्पेशल कोर्ट के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पर रखा जाए। 4 नवंबर के ऑर्डर में बताया गया है कि इन 13 प्रॉपर्टीज की कीमत लगभग 46 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिसमें फ्लैट और रत्न शामिल हैं।

कौन-कौन सी संपत्तियां शामिल हैं? इन संपत्तियों में बोरीवली में चार फ्लैट (लगभग 2.6 करोड़ रुपये), बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत डायमंड बोर्स के सेंट्रल विंग में 14 कार पार्किंग वाली एक कमर्शियल यूनिट (लगभग 19.7 करोड़ रुपये), गोरेगांव ईस्ट में छह इंडस्ट्रियल गाला और गोरेगांव के उद्योग नगर में एक और गाला शामिल है। इसमें जयपुर में कंपनी की फैसिलिटी में चांदी की ईंटें, सेमी-प्रीशियस पत्थर और मशीनें भी शामिल हैं। इन संपत्तियों का मूल्यांकन 2018 का है।