Meghalaya News: शिलांग के IBBR परिसर से मिले एक महिला समेत तीन लोगों के शव, जंगली मशरूम खाने से मौत की आशंका

शिलांग के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बायोरिसोर्स (IBBR) परिसर में एक महिला समेत तीन लोग मृत मिले हैं। पुलिस ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि रविवार रात को संस्थान के निर्माणाधीन स्थल पर मौजूद दो कमरों से शव बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि उनकी पहचान संस्थान के कर्मचारियों के रूप में की गई है।

Meghalaya News: शिलांग के IBBR परिसर से मिले एक महिला समेत तीन लोगों के शव (फोटो प्रतिकात्मक)

Your browser does not support the audio element.

शिलांग, एजेंसी। शिलांग के इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बायोरिसोर्स (IBBR) परिसर में एक महिला समेत तीन लोग मृत मिले हैं। पुलिस ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि रविवार रात को संस्थान के निर्माणाधीन स्थल पर मौजूद दो कमरों से शव बरामद किए गए और उनकी पहचान संस्थान के कर्मचारियों के रूप में की गई है। एक महिला समेत तीन लोगों के शव हुए बरामद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 40 वर्षीय क्लीनर शीबा खरबानी का शव एक कमरे में मिला है, जबकि 43 वर्षीय रूपर्ट डोनबोर और 30 वर्षीय खारकरंग के शव दूसरे कमरे से बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, दोनों लोग क्लीनर और चौकीदार के रूप में कार्यरत थे। पुलिस को घटनास्थल पर मिला जंगली मशरूम से भरा बर्तन वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुलिस को इमारत की पहली मंजिल पर सफाईकर्मियों के रहने वाले कमरों से दुर्गंध आने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस इलाके के बुजुर्गों के साथ मौके पर पहुंची। अधिकारी ने कहा कि अन्य कमरों की जांच करने पर जंगली मशरूम से भरा एक बर्तन भी मिला है। संदेह है कि तीनों ने मिलकर जंगली जहरीले मशरूम खाए थे। अन्य सबूतों की तलाश कर रही पुलिस उन्होंने कहा कि पुलिस किसी अन्य सबूत की भी तलाश कर रही है, जिसके कारण तीन व्यक्तियों की मौत हो सकती है। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए नॉर्थ ईस्ट इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस ले जाया गया है। साथ ही पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला भी दर्ज किया है।

Edited By: Mohd Faisal