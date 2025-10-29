फेसबुक मित्रता पड़ी भारी, तस्करों के चंगुल में फंसी मेघालय की लड़की; दूसरे राज्य में बेचा

पीटीआई, शिलांग। मेघालय की एक लड़की को फेसबुक पर मित्रता करना भारी पड़ गया और वो मानव तस्करों के जाल में फंस गई। आरोपितों ने तीन लाख रुपये में राजस्थान में उसका सौदा कर दिया और उसकी जबरन शादी करा दी गई। पुलिस ने मामले का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

इस मामले को देश में फैले बड़े तस्करी नेटवर्क से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसने पिछले दो सालों में कम से कम छह लड़कियों को इसी तरह जाल में फंसाकर बेचा है। इसमें असम की पांच और त्रिपुरा की एक लड़की शिकार हुई है।

बताया जाता है कि मानव तस्करी गिरोह असम, मेघालय और राजस्थान समेत कई राज्यों में काम कर रहा है। मामला तब सामने आया जब मेघालय के रि-भोई जिले में नोंगपोह महिला पुलिस थाने में 11 जून को एक लड़की के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई।