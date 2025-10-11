MedPlus की कर्नाटक में स्थित दुकान का लाइसेंस निलंबित, 10 लाख रुपये से ज्यादा का हो सकता है नुकसान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेडप्लस हेल्थ सर्विसेस लिमिटेड की सहयोगी कंपनी Optival Health Solutions Pvt. Ltd. को कर्नाटक में स्थित अपनी एक दवा दुकान के ड्रग लाइसेंस के निलंबन आदेश प्राप्त हुए हैं। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि यह दुकान कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के एमजी रोड पर स्थित है।

कंपनी ने कहा कि निलंबन 15 दिनों तक जारी रहेगा, जिससे लगभग 10.15 लाख रुपये तक की संभावित राजस्व हानि हो सकती है। इससे पहले अगस्त महीने में कंपनी की एक अन्य सहायक इकाई को महाराष्ट्र में स्थित एक दुकान के लिए ऐसा ही निलंबन आदेश मिला था।

कहां-कहां दुकानें हुई बंद इसके अलावास जनवरी 2025 में ऑप्टिवल हेल्थ सोल्युशंस को तेलंगाना की दो दुकानों के लाइसेंस निलंबन के आदेश मिले थ। इनमें थोरूर गांव की दुकान 3 दिन और कुकटपल्ली भाग्यानगर की दुकान 1 दिन के लिए बंद रही थी। उस समय कंपनी को क्रमश: 0.45 लाख और 2.04 लाख रुपये तक के नुकसान का अनुमान था।