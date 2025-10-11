Language
    MedPlus की कर्नाटक में स्थित दुकान का लाइसेंस निलंबित, 10 लाख रुपये से ज्यादा का हो सकता है नुकसान

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:22 PM (IST)

    मेडप्लस हेल्थ सर्विसेस की सहायक कंपनी ऑप्टिवल हेल्थ सॉल्यूशंस को कर्नाटक में अपनी एक दवा दुकान का ड्रग लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश मिला है, जिससे लगभग 10.15 लाख रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है। इससे पहले भी कंपनी को महाराष्ट्र और तेलंगाना में ऐसी ही निलंबन कार्रवाई का सामना करना पड़ा था।  

    MedPlus की कर्नाटक स्थित दुकान का लाइसेंस 15 दिन के लिए निलंबित (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मेडप्लस हेल्थ सर्विसेस लिमिटेड की सहयोगी कंपनी Optival Health Solutions Pvt. Ltd. को कर्नाटक में स्थित अपनी एक दवा दुकान के ड्रग लाइसेंस के निलंबन आदेश प्राप्त हुए हैं। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि यह दुकान कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के एमजी रोड पर स्थित है।

    कंपनी ने कहा कि निलंबन 15 दिनों तक जारी रहेगा, जिससे लगभग 10.15 लाख रुपये तक की संभावित राजस्व हानि हो सकती है। इससे पहले अगस्त महीने में कंपनी की एक अन्य सहायक इकाई को महाराष्ट्र में स्थित एक दुकान के लिए ऐसा ही निलंबन आदेश मिला था।

    कहां-कहां दुकानें हुई बंद

    इसके अलावास जनवरी 2025 में ऑप्टिवल हेल्थ सोल्युशंस को तेलंगाना की दो दुकानों के लाइसेंस निलंबन के आदेश मिले थ। इनमें थोरूर गांव की दुकान 3 दिन और कुकटपल्ली भाग्यानगर की दुकान 1 दिन के लिए बंद रही थी। उस समय कंपनी को क्रमश: 0.45 लाख और 2.04 लाख रुपये तक के नुकसान का अनुमान था।

    शेयर में दिखी बढ़त

    शुक्रवार को NSE पर MedPlus के शेयर 0.59% बढ़कर 784.20 रुपये पर बंद हुए, जबकि निफ्टी इंडेक्स में 0.41% की बढ़त दर्ज की गई। कंपनी के शेयर इस साल अब तक 5.61% गिरे हैं, लेकिन पिछले 12 महीनों में 18.40% की बढ़त दर्ज की गई है।