    दुर्गापुर सामूहिक दुष्कर्म मामले में मेडिकल छात्रा का सहपाठी भी गिरफ्तार, अब तक 6 लोग हुए गिरफ्तार

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:30 PM (IST)

    दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने एक सहपाठी सहित कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही है और पीड़िता का गुप्त बयान दर्ज किया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने पीड़िता से बात कर हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अस्पताल में अनधिकृत प्रवेश रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है। एक आरोपी की बहन ने उसे गिरफ्तार करवाने में पुलिस की मदद की।

    Hero Image

    दुर्गापुर सामूहिक दुष्कर्म मामले में मेडिकल छात्रा का सहपाठी भी गिरफ्तार (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने सहपाठी की भूमिका को संदिग्ध पाकर उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उसे हिरासत में लेकर तीन दिनों से पूछताछ की जा रही थी। मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपितों की संख्या अब छह हो गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस सभी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। मंगलवार को पुलिस सभी आरोपितों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची और क्राइम सीन रिक्रिएट किया। पुलिस ने छात्रा का गुप्त बयान भी न्यायाधीश के सामने दर्ज करवाया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि गिरफ्तार पांच युवकों में से एक युवक ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था।

    सीएम ने पीड़िता से की बात

    अन्य की भूमिका की जांच जारी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने पीडि़ता से फोन पर की बात, कहा- हम तुम्हारे साथओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को पीडि़त छात्रा से फोन पर बात की। छात्रा ओडिशा की ही रहने वाली है। मुख्यमंत्री ने दुर्गापुर के अस्पताल में मौजूद पीडि़ता की मां और ओडिशा महिला आयोग की अध्यक्ष शोभना महांति से भी बातचीत की।

    उन्होंने पीडि़ता और उसकी मां को हरसंभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं। पीडि़ता की मां से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध में शामिल दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी और उदाहरण बनने वाली सजा दिलाने के लिए सरकार हर कानूनी मोर्चे पर लड़ाई लड़ेगी। ओडिशा के बालेश्वर से सांसद प्रताप षाडंगी ने भी दुर्गापुर पहुंचकर पीडि़ता उसके परिवार से मुलाकात की।

    पुलिस अस्पताल में अनधिकृत प्रवेश रोके

    हाई कोर्टकलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि वह दुर्गापुर स्थित उस निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में अनधिकृत प्रवेश को रोके, जहां दुष्कर्म पीडि़ता का इलाज किया जा रहा है। कोर्ट ने इलाके में शांति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने का भी आदेश दिया।

    घटना के बाद भाजपा समेत अन्य विपक्षी दलों ने संस्थान के निकट विरोध प्रदर्शन किया था। भाजपा की बंगाल इकाई ने 19 अक्टूबर तक निजी मेडिकल कालेज के पास अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। दूसरी ओर, उक्त निजी मेडिकल कालेज के प्रबंधन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कालेज परिसर के सामने लोगों की भीड़ को हटाने की मांग की है, क्योंकि वहां परीक्षाएं चल रही हैं।

    बहन ने ही कराया आरोपित भाई को गिरफ्तार, कहा- मैं भी किसी की बेटी हूं

    एमबीबीएस छात्रा से दुष्कर्म मामले में एक दिन पहले गिरफ्तार किए गए पांचवें आरोपित सफीकुल शेख की गिरफ्तारी उसकी सगी बहन के प्रयास से ही संभव हुई। पुलिस को सहयोग करते हुए आरोपित सफीकुल की बहन रोजिना ने अपने भाई को गोपालमाठ अंडरपास के पास बुलाया, इसके बाद पुलिस को सौंप दिया। आरोपित सफीकुल पीडि़ता के मेडिकल कालेज के पास स्थित बिजड़ा गांव में रहकर एक स्टील फैक्ट्री में काम करता है।

    उसके घर पर माता-पिता, पत्नी एवं दो बच्चों के साथ बहन रोजिना भी रहती हैं। रोजिना ने कहा कि मैं भी किसी की बेटी हूं। किसी भी बेटी के साथ ऐसी घटना का होना दुखद है। ऐसा करने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए। हालांकि रोजिना ने यह भी दावा किया कि मेरा भाई निर्दोष है औऱ उसे भरोसा है कि जांच में निर्दोष साबित होकर वह आरोपों से बरी हो जाएगा।