'डॉक्टरों को पर्चे पर अच्छी राइटिंग में लिखना सिखाएं मेडिकल कॉलेज', राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने जारी किया आदेश

पीटीआई, नई दिल्ली। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने सभी मेडिकल कालेजों को निर्देश दिया है कि वे डॉक्टरों को पर्चे पर दवाओं के नाम समेत अन्य बातें अच्छी राइटिंग में लिखना सिखाएं।

एनएमसी ने मेडिकल कालेजों को डॉक्टरों की तरफ से पर्चे पर साफ-सुथरी लिखावट की निगरानी के लिए उप-समतियां गठित करने और पाठ्यक्रम में सुपाठ्य और स्पष्ट पर्चे लिखने के महत्व को भी शामिल करने का निर्देश दिया है।

आयोग ने कहा कि इन निर्देशों का पालन अनिवार्य है। एनएमसी ने 15 दिसंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभाग के सचिवों एवं प्रधान सचिवों और इसके साथ ही इसके अधीन सभी चिकित्सा संस्थानों के निदेशकों व डीन को इस संबंध में पत्र भेजा।