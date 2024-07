पीएम मोदी के रूस दौरे पर अमेरिका ने दिखाई तल्खी तो भारत ने दिया करारा जवाब, कहा- हमारे विचार अलग हैं

गार्सेटी ने कहा था कि मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को पसंद करता है, लेकिन संघर्ष के समय में रणनीतिक स्वायत्तता जैसी कोई चीज नहीं होती। संकट के समय हमें एक-दूसरे को जानने की जरूरत होगी। मुझे परवाह नहीं है कि हम इसे क्या नाम देते हैं, लेकिन हमें यह जानने की जरूरत है हम भरोसेमंद दोस्त, भाई-बहन और जरूरत के समय में सहयोगी हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, " भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक, रणनीतिक, वैश्विक साझेदारी है। हमारे पास चर्चा करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं और दोनों पक्ष कई पहलुओं पर एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और हम उन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो दोनों पक्षों के लिए हितकारी हैं। राजनयिक बातचीत का विवरण साझा करना हमारी प्रथा नहीं है।"

