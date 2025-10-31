Language
    अवैध तरीके से रह रहे कितने भारतीयों को US ने दिखाया बाहर का रास्ता? विदेश मंत्रालय ने बताया

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:10 AM (IST)

    केंद्र सरकार ने बताया कि जनवरी से अब तक लगभग 2790 भारतीय नागरिक अमेरिका से वापस आए हैं, जो गैरकानूनी रूप से वहां रह रहे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी नागरिकता सत्यापित करने के बाद उन्हें वापस लाया गया। ब्रिटेन से लगभग 100 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। भारत अवैध प्रवासन के खिलाफ है, और पंजाब की हरजीत कौर को भी निर्वासित किया गया।

    Hero Image

    अमेरिका और ब्रिटेन से कितने भारतीयों को किया गया डिपोर्ट? (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा कि जनवरी से अब तक कम से कम 2790 भारतीय नागरिक वापस आए हैं। ये वो नागरिक हैं, जो अमेरिका में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे और मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे।

    विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में यह संख्या साझा की। उन्होंने कहा, "इस साल जनवरी से लेकर अब तक 2790 से ज्यादा भारतीय नागरिक थे जो मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। वे वहां पर गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे। हमने उनकी प्रमाणिकता और नागरिकता सत्यापित की है। और वह वापस आ गए हैं। कल यानी 29 अक्टूबर तक यही स्टेटस था।"

    ब्रिटेन से कितने नागरिक हुए डिपोर्ट?

    प्रवक्ता से इस साल अब तक ब्रिटेन से डिपोर्ट किए गए भारतीय नागरिकों की संख्या के बारे में भी पूछा गया। इस पर जायसवाल ने कहा, "यूके की तरफ से इस साल लगभग 100 भारतीय नागरिकों को उनकी राष्ट्रीयता सत्यापित करने के बाद डिपोर्ट किया गया है।"

    जायसवाल ने पिछले महीने कहा था, "पिछले कुछ महीनों में जनवरी 2025 से अब तक 2,417 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट या वापस भेजा गया है। हम माइग्रेशन के कानूनी तरीकों को बढ़ावा देना चाहते हैं। साथ ही, भारत गैर-कानूनी माइग्रेशन के खिलाफ है।"

    पंजाब की हरजीत कौर को किया गया था डिपोर्ट

    पंजाब की 73 साल की सिख महिला हरजीत कौर उन नए निर्वासितों में से एक थीं, जिन्हें सितंबर में अमेरिका से भारत लाया गया था। उन्हें अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन के स्टैंडर्ड चेक-इन के दौरान कैलिफोर्निया अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया था।

