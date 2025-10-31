अवैध तरीके से रह रहे कितने भारतीयों को US ने दिखाया बाहर का रास्ता? विदेश मंत्रालय ने बताया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गुरुवार को जानकारी देते हुए कहा कि जनवरी से अब तक कम से कम 2790 भारतीय नागरिक वापस आए हैं। ये वो नागरिक हैं, जो अमेरिका में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे और मानदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सवाल के जवाब में अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में यह संख्या साझा की। उन्होंने कहा, "इस साल जनवरी से लेकर अब तक 2790 से ज्यादा भारतीय नागरिक थे जो मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। वे वहां पर गैर-कानूनी तरीके से रह रहे थे। हमने उनकी प्रमाणिकता और नागरिकता सत्यापित की है। और वह वापस आ गए हैं। कल यानी 29 अक्टूबर तक यही स्टेटस था।"

ब्रिटेन से कितने नागरिक हुए डिपोर्ट? प्रवक्ता से इस साल अब तक ब्रिटेन से डिपोर्ट किए गए भारतीय नागरिकों की संख्या के बारे में भी पूछा गया। इस पर जायसवाल ने कहा, "यूके की तरफ से इस साल लगभग 100 भारतीय नागरिकों को उनकी राष्ट्रीयता सत्यापित करने के बाद डिपोर्ट किया गया है।"

जायसवाल ने पिछले महीने कहा था, "पिछले कुछ महीनों में जनवरी 2025 से अब तक 2,417 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से डिपोर्ट या वापस भेजा गया है। हम माइग्रेशन के कानूनी तरीकों को बढ़ावा देना चाहते हैं। साथ ही, भारत गैर-कानूनी माइग्रेशन के खिलाफ है।"