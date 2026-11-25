डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के नेता सौरव दास को कारण बताओ नोटिस जारी करने के फैसले पर स्पष्टीकरण दिया है। मंत्रालय ने बताया कि उनके पासपोर्ट आवेदन में कुछ ऐसी गलतियां पाई गईं थीं।

हर दो हफ्ते में होने वाली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अगर अधिकारियों को आवेदन में कोई गलती मिलती है तो मंत्रालय आवेदक को अपना पक्ष रखने का मौका देता है। आवेदक को सही जानकारी देनी चाहिए: MEA जायसवाल ने कहा, 'पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में आवेदक को सही जानकारी देनी होती है। अगर किसी भी स्तर पर अधिकारियों को कोई विसंगति मिलती है या पता चलता है कि तथ्यों को छिपाया गया है, तो हम आवेदक को 'शो-कॉज नोटिस' जारी करते हैं, ताकि वे इस मामले पर अपना पक्ष रख सकें।'