जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। विदेश जाने से रोकने के केंद्र सरकार के कदम के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजक सौरव दास ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। अधिवक्ता कृष्णेश बापट ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे के सामने उल्लेख किया।