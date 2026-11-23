डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कॉकरोच जनता पार्टी ने कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लैटेंट से प्रेरित होकर कॉकरोच क्लब शुरू किया है, जिसका उद्देश्य व्यंग्य और गांधीगिरी के माध्यम से युवाओं को जोड़ना है।

मंच की सजावट से लेकर कैमरे के फ्रेम में 60 डिग्री के कोण पर बैठे जजों के पैनल, प्रचार के शब्दों और बोलने के अंदाज तक कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नए परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म की लगभग हर झलक कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लेटेंट से प्रेरित नजर आ रही है।

यह महज एक संयोग हो सकता है कि कॉकरोच क्लब का पहला एपिसोड पुणे में ठीक उस समय शूट किया गया, जिसके एक हफ्ते पहले ही कॉमेडियन समय रैना ने अपने शो लेटेंट का दूसरा सीजन खत्म किया था। हालांकि, पुणे में शूट हुआ यह पहला एपिसोड अभी रिलीज होना बाकी है।

दिलचस्प बात यह है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने एक बार लेटेंट को यह कहकर खारिज कर दिया था कि उन्हें यह शो पसंद नहीं है। जून में पेपर लीक के मुद्दे पर हुए समूह के पहले जमीनी विरोध प्रदर्शन के दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या वह कभी लेटेंट के जजिंग या रोस्टिंग पैनल में जाना चाहेंगे? तब उन्होंने कहा था कि इंडियाज गॉट लेटेंट? मैं नहीं जाऊंगा यार। मुझे पसंद नहीं है।

कॉमेडी के तड़के के साथ गांधीगिरी भले ही दिपके पहले एपिसोड की शूटिंग के दौरान मौजूद नहीं थे, लेकिन अब सीजेपी को फॉर्मेट पसंद आ रहा है और उसने कॉमेडी क्लब की इस परंपरा को अपने खास अंदाज में ढाला है। अपमानजनक शब्द से अपना नाम रखने वाली इस जेन-जी शैली की पार्टी के लिए कॉकरोच क्लब का व्यंग्यात्मक लहजा पहले से ही उसकी पहचान के अनुरूप है।

इसके साथ ही इसमें मिलेनियल पीढ़ी की उस गांधीगिरी की झलक भी दिखती है, जिसे 2003 में आई संजय दत्त की फिल्म 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' ने मशहूर किया था, जहां हल्की-फुल्की कॉमेडी के जरिए महात्मा गांधी के आदर्शों को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाया गया था।

सीजेपी के पहले कॉकरोच क्लब कार्यक्रम के पोस्टर की टैगलाइन थी 'कॉमेडी। व्यंग्य। बापू पर एक संवाद।' शनिवार शाम पुणे के कोथरुड स्थित गांधी भवन में लीगेसी ऑफ बापू नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 250 लोग शामिल हुए। सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने इसे गांधी जी पर तीन घंटे की कॉमेडी, व्यंग्य और संवाद का कार्यक्रम बताया।

उन्होंने 'द हिंदू' को बताया कि यह संगठन जिसे इसके संस्थापक राजनीतिक दल नहीं बताते हैं, इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या भविष्य की बैठकों को ओटीटी प्लेटफॉर्म के स्टैंड-अप कॉमेडी शो की तर्ज पर नियमित एपिसोड के रूप में पेश किया जा सकता है। कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी पोस्ट कॉकरोच क्लब शुरू हो गया है! पूरा एपिसोड जल्द आएगा! भी इसी अंदाज की ओर इशारा करती है।

इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी की 'एक्स' पोस्ट पर भी 'लेटेंट' की पूरी छाप दिखी। पोस्ट में लिखा गया, "ओए होए क्या सीन है!" जो कि लेटेंट सीजन-2 के पहले एपिसोड से निकले गाने चाय की टपरी की हुकलाइन है। हालांकि, यह फॉर्मेट कई बार उधार लिया और बदला जा चुका है, और यह समय रैना का अपना मौलिक विचार भी नहीं है।

किल टोनी से लेटेंट और कॉकरोच क्लब तक का सफर लेटेंट शो अमेरिकी लाइव शो किल टोनी से प्रेरित था, जिसमें अनजान कॉमेडियन को माइक पर एक मिनट का समय मिलता है और उसके बाद होस्ट उनकी खिंचाई (रोस्ट) करते हैं। 'किल टोनी' खुद अंतरराष्ट्रीय शो गॉट टैलेंट का एक व्यंग्यात्मक रूप था। समय रैना ने किल टोनी के उसी चुटीले अंदाज में अपना तड़का लगाया।

इसमें सबसे खास एक अनोखा स्कोरिंग सिस्टम था, जो शुद्ध कौशल के बजाय आत्म-जागरूकता को महत्व देता है। इसमें प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति से पहले खुद को नंबर देते हैं, और यदि जजों के पैनल का औसत स्कोर प्रतिभागी के खुद को दिए नंबर से मेल खा जाता है, तो प्रतिभागी जीत जाता है, चाहे उसका प्रदर्शन कितना भी अच्छा या खराब क्यों न रहा हो।

अपने तीखे और डार्क ह्यूमर की वजह से यह शो यूट्यूब पर बेहद लोकप्रिय हुआ, लेकिन इसी ह्यूमर के कारण कुछ समय के लिए यह विवादों में भी घिर गया। साल 2025 में पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया (बीयर बाइसेप्स) द्वारा शो में की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुईं। इसके जवाब में समय रैना ने शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अदालत ने इस मामले से जुड़े लोगों को फटकार लगाई।

बाद में समय रैना ने एक सोलो स्पेशल शो रिलीज किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब आप वास्तव में लड़ नहीं सकते, तो माफी मांग लेना ही सबसे बेहतर होता है। इस साल लेटेंट ने यूट्यूब पर वापसी की और नेटफ्लिक्स ने भी इसके अधिकार खरीद लिए, जो अपने आप में एक दुर्लभ दोहरा करार है। समय रैना का यह शो अब पहले से बड़ा हो गया है, लेकिन सीजेपी अपने संस्करण को जितना राजनीतिक बनाना चाहती है, रैना का शो उससे कहीं कम राजनीतिक है।

युवाओं को जोड़ने और देशभर में आंदोलन फैलाने की योजना सौरव दास ने कॉकरोच क्लब को युवा पीढ़ी के लिए एक भौतिक मंच बताया। उनके अनुसार, यहां फिल्म स्क्रीनिंग, लाइव परफॉर्मेंस और स्टैंड-अप कॉमेडी के साथ-साथ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बीआर आंबेडकर और अन्य विचारकों के विचारों पर व्याख्यान और चर्चाएं आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने कहा, "हम इस मंच का उपयोग इस बात पर चर्चा करने के लिए करेंगे कि इस आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, अधिक से अधिक लोगों को कैसे जोड़ा जाए और देश में बदलाव लाने के लिए युवाओं की ऊर्जा को एक व्यवस्थित दिशा कैसे दी जाए।"