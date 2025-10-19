Language
    MBBS की 10 हजार 650 नई सीटों और 41 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी, PM मोदी ने किया था एलान

    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:00 PM (IST)

    प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर किए गए वादे के अनुसार, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 10,650 नई एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी है। इससे कुल सीटों की संख्या 1,37,600 हो जाएगी। 41 नए मेडिकल कॉलेजों के जुड़ने से संस्थानों की संख्या 816 हो गई है। यूजी सीटों के लिए 170 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 10,650 एमबीबीएस सीटों को मंजूरी मिली।

    MBBS की 10 हजार 650 नई सीटों और 41 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2024 पर 75 हजार नए मेडिकल सीटों के निर्माण के वादे के अनुरूप राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 10,650 नए एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी है।

    इससे 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष के लिए कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या 1,37,600 हो जाएगी। इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आइएनआइ) की सीटें भी शामिल हैं। यह वृद्धि भारत में चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता को बढ़ाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। 41 नए मेडिकल कालेजों के जुड़ने से देश में चिकित्सा संस्थानों की कुल संख्या 816 हो गई है।

    कितने आवेदन प्राप्त हुए?

    एनएमसी के प्रमुख डा. अभिजात शेट ने बताया कि अंडरग्रेजुएट (यूजी) सीटों के विस्तार के लिए 170 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 41 सरकारी कालेजों से और 129 निजी संस्थानों से थे, जिनमें से कुल 10,650 एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी गई है।

    पोस्टग्रेजुएट (पीजी) पाठ्यक्रमों के लिए एनएमसी को नए और नवीनीकरण सीटों के लिए 3,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। डा. शेट ने कहा कि आयोग को लगभग पांच हजार पीजी सीटों की वृद्धि की उम्मीद है, जिससे देशभर में कुल पीजी सीटों की संख्या 67 हजार हो जाएगी।

    कब पूरी होगी प्रक्रिया?

    इस वर्ष यूजी और पीजी दोनों सीटों में कुल वृद्धि लगभग 15 हजार होने की संभावना है। हालांकि अंतिम मंजूरी प्रक्रिया और काउंसलिंग में कुछ देरी हुई है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि ये प्रक्रियाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जाएंगी। आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्यता, परीक्षाओं और सीट मैट्रिक्स अनुमोदनों के कार्यक्रम का एक खाका जल्द ही प्रकाशित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 2025-26 के लिए आवेदन पोर्टल नवंबर की शुरुआत में खोला जाएगा।