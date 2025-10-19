MBBS की 10 हजार 650 नई सीटों और 41 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी, PM मोदी ने किया था एलान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 2024 पर 75 हजार नए मेडिकल सीटों के निर्माण के वादे के अनुरूप राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 10,650 नए एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी है।

इससे 2024-25 के शैक्षणिक वर्ष के लिए कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या 1,37,600 हो जाएगी। इसमें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आइएनआइ) की सीटें भी शामिल हैं। यह वृद्धि भारत में चिकित्सा शिक्षा की उपलब्धता को बढ़ाने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। 41 नए मेडिकल कालेजों के जुड़ने से देश में चिकित्सा संस्थानों की कुल संख्या 816 हो गई है।

कितने आवेदन प्राप्त हुए? एनएमसी के प्रमुख डा. अभिजात शेट ने बताया कि अंडरग्रेजुएट (यूजी) सीटों के विस्तार के लिए 170 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 41 सरकारी कालेजों से और 129 निजी संस्थानों से थे, जिनमें से कुल 10,650 एमबीबीएस सीटों को मंजूरी दी गई है।

पोस्टग्रेजुएट (पीजी) पाठ्यक्रमों के लिए एनएमसी को नए और नवीनीकरण सीटों के लिए 3,500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। डा. शेट ने कहा कि आयोग को लगभग पांच हजार पीजी सीटों की वृद्धि की उम्मीद है, जिससे देशभर में कुल पीजी सीटों की संख्या 67 हजार हो जाएगी।