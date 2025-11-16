राजस्थान से मौलवी उमर गिरफ्तार, TTP के लिए तैयार कर रहा था स्लीपर सेल

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान में जालौर जिले के सांचौर में गिरफ्तार किए गए मौलवी ओसामा उमर आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी)के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। वह मुस्लिम युवाओं को जेहाद की बात क उकसाता था।

मौलवी ने पकड़े जाने से पहले अपने मोबाइल फोन का पूरा डेटा डिलीट कर दिया था, जिसे फोरेंसिक लैब ने रिकवर कर लिया है। उसके मोबाइल से करीब तीन लाख फोटो बरामद हुए हैं।

जानकारी के अनुसार, उमर लश्कर-ए-तैय्यबा के आतंकी सैफुल्लाह से प्रभावित था। उसके वीडियो देखता था। एटीएस के महानिरीक्षक विकास कुमार के अनुसार उमर कुछ दिन बाद अफगानिस्तान स्थित आतंकी कैंप में प्रशिक्षण लेने के लिए जाने वाला था,लेकिन इससे पहले ही एटीएस ने उसको चार नवंबर को पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसको छह नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था।