    मऊ में ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से रौंदा मौके पर मौत, चालक फरार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 06:26 PM (IST)

    मऊ के दोहरीघाट में कार्तिक पूर्णिमा का मेला देखकर लौट रहे एक बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मृतक मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली के नाजोपट्टी का रहने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचित कर दिया है, जिसके बाद पूरे गाँव में शोक की लहर है।

    जागरण संवाददाता, दोहरीघाट (मऊ)। कार्तिक पूर्णिमा का मेला देखकर बुधवार की शाम लगभग पांच बजे वापस घर जा रहे एक बाइक सवार को कस्बा के चौहान चौक के पास एक ट्रक ने पीछे से रौंद दिया। इससे बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। चालक मौके पर ही ट्रक को छोड़कर फरार हो गया।

    मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली के नाजोपट्टी निवासी 55 वर्षीय चंद्रभान राम दोहरीघाट स्थित सरयू नदी के तट से कार्तिक पूर्णिमा का मेला देखकर बाइक से वापस जा रहा था। इसी दौरान कस्बा के चौहान चौक के पास एक ट्रक ने पीछे से रौंद दिया। इसके बाद चालक ट्रक छोड़ मौके से फरार हो गया। यह देख स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्र हो गई।

    घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को बीच रास्ते से लोगों की मदद से हटाया गया। इसके बाद सड़क पर खड़ी ट्रक को खींच कर थाने लगाया। मृतक के पास मिले मोबाइल और अन्य सामानों के आधार पर शिनाख्त कर पुलिस ने घटना की जानकारी स्वजन को दी। सूचना मिलते ही स्वजन जिला अस्पताल परिसर स्थित मर्चरी हाउस पहुंच गए। यहां पर शव को देख स्वजन दहाड़े मारकर रोने लगे। इसकी जानकारी लगते ही गांव में भी मातम पसर गया।