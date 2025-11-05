मऊ में ट्रक ने बाइक सवार को पीछे से रौंदा मौके पर मौत, चालक फरार

जागरण संवाददाता, दोहरीघाट (मऊ)। कार्तिक पूर्णिमा का मेला देखकर बुधवार की शाम लगभग पांच बजे वापस घर जा रहे एक बाइक सवार को कस्बा के चौहान चौक के पास एक ट्रक ने पीछे से रौंद दिया। इससे बाइक सवार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। चालक मौके पर ही ट्रक को छोड़कर फरार हो गया।

मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली के नाजोपट्टी निवासी 55 वर्षीय चंद्रभान राम दोहरीघाट स्थित सरयू नदी के तट से कार्तिक पूर्णिमा का मेला देखकर बाइक से वापस जा रहा था। इसी दौरान कस्बा के चौहान चौक के पास एक ट्रक ने पीछे से रौंद दिया। इसके बाद चालक ट्रक छोड़ मौके से फरार हो गया। यह देख स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्र हो गई।