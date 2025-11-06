Language
    कोलकाता में गोदाम में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    कोलकाता के डलहौसी इलाके में आरएन मुखर्जी रोड पर स्थित एक गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल की छह गाड़ियों ने छह घंटे में आग पर काबू पाया। आग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन गोदाम को भारी नुकसान हुआ है। प्रारंभिक अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    कोलकाता के गोदाम में भीषण आग

    जागरण संवाददाता, कोलकाता। मध्य कोलकाता के डलहौसी इलाके में आरएन मुखर्जी रोड स्थित एक वेयरहाउस (गोदाम) में गुरुवार को भीषण आग लग गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए छह दमकल गाडिय़ों को लगाया गया।

    दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह करीब 10.45 बजे लगी आग पर करीब छह घंटे बाद पूरी तरह काबू पाया जा सका। उन्होंने कहा कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि आग से गोदाम को भारी नुकसान पहुंचा है।

    प्रारंभिक अनुमान है कि आग शार्ट सर्किट के कारण लगी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।अधिकारियों ने बताया कि जहां आग लगी थी उससे कुछ सौ मीटर की दूरी पर ही लालबाजार में कोलकाता पुलिस का मुख्यालय है। दिन में आफिस टाइम में आग के चलते भीड़भाड़ वाले इस इलाके में अफरातफरी का माहौल रहा।

    छह घंटे में आग पर काबू

    आग तीन मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर लगी थी, जिसमें गोदाम है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें काफी दूर-दूर से दिखाई दे रही थी। पूरा इलाका काले धुएं से ढक गया था।

    शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

    बताया गया कि सुबह सबसे पहले गोदाम के कर्मचारियों ने गोदाम के पीछे से धुआं निकलते देखा। तुरंत दमकल विभाग व पुलिस को सूचना दी गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। काफी मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया।