Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राजस्थान के किशनगढ़ में तीन मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, लोगों में फैली दहशत; दमकलकर्मियों ने पाया काबू

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 10:06 AM (IST)

    राजस्थान के किशनगढ़ में एक तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस घटना में किसी ...और पढ़ें

    Hero Image

    राजस्थान के किशनगढ़ में तीन मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के अजमेर के किशनगढ़ के भाट मोहल्ला में बुधवार देर रात एक इमारत में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार, ये आग एक तीन मंजिला फुटवियर गोदाम में लगी। हालांकि, मौके पर पहुंचे दमकल के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस तीन मंजिला इमारत में किस कारण आग लगी, इसकी ठोस वजह सामने नहीं आ सकी है। मामले की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि आग के कारण लाखों के सामान को क्षति पहुंची है। गनीमत इस बात की रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। 