राजस्थान के किशनगढ़ में तीन मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, लोगों में फैली दहशत; दमकलकर्मियों ने पाया काबू

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के अजमेर के किशनगढ़ के भाट मोहल्ला में बुधवार देर रात एक इमारत में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार, ये आग एक तीन मंजिला फुटवियर गोदाम में लगी। हालांकि, मौके पर पहुंचे दमकल के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया।

इस तीन मंजिला इमारत में किस कारण आग लगी, इसकी ठोस वजह सामने नहीं आ सकी है। मामले की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि आग के कारण लाखों के सामान को क्षति पहुंची है। गनीमत इस बात की रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।