सूरत की टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियां
गुजरात के सूरत शहर के परवत पाटिया इलाके में स्थित राज टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए 15 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके प ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के सूरत में टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग लगी है। जानकारी के अनुसार, शहर के परवत पाटिया इलाके की राज टेक्सटाइल मार्केट में आग लगने की घटना हुई है। आग को बुझाने के लिए मौके पर 15 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं।
सूरत के चीफ फायर ऑफिसर बसंत पारीक ने बताया कि करीब 20 से 22 फायर टेंडर पहुंचे। आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है और कूलिंग का काम भी चल रहा है। वेयरहाउस में घुसना मुमकिन नहीं है और अंदर बहुत सारा सामान है। कूलिंग का काम चल रहा है। इसमें थोड़ा समय लगेगा। करीब 100 से 125 फायर ऑफिसर और कर्मचारी लगे हुए हैं।
घटना की विस्तृत जानकारी अभी आनी बाकी है। खबर पर अपडेट जारी है....
#WATCH | Surat, Gujarat: Fire breaks out at Raj Textile Market. Fire tenders on the spot pic.twitter.com/IYmBWc5Smh— ANI (@ANI) December 10, 2025
