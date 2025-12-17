गुजरात: सूरत की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां
गुजरात के सूरत में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आग लगने के क ...और पढ़ें
डिजिटल, डेस्क, नई दिल्ली। सूरत के पलसाना से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां, मखिंगा गांव में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बूझाने की कोशिश जारी है। केमिकल होने के चलते आग बुझाने में मशक्कत करनी पड़ रही है।
सूरत के पलसाना इलाके के मखिंगा गांव में स्थित श्री बालाजी केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। चश्मदीदों के अनुसार, आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूर-दूर से देखी जा सकती थीं।
दरअसल, फैक्ट्री के अंदर र भारी मात्रा में ज्वलनशील केमिकल मौजूद था, इसलिए आग ने बहुत तेजी से विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 10 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।
पलसाना पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद है और स्थिति पर नजर रख रही है। राहत और बचाव का कार्य जारी हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार, इस हादसे में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई सूचना नहीं है।
#WATCH | Surat, Gujarat | A fire broke out at a chemical factory in Makhinga village of Palsana. Fire tenders are on the spot and efforts to control the fire are underway. pic.twitter.com/x5A6KyzB2o— ANI (@ANI) December 17, 2025
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।