Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भीलवाड़ा में धागा फैक्ट्री में भीषण आग, 10 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर; कई किलोमीटर दूर तक दिखीं लपटें

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:03 PM (IST)

    राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में एक धागा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दर्शिका स्पिनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। धागे के कारण आग तेजी से फैली और कई किलोमीटर दूर तक लपटें दिखाई दीं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    धागा फैक्ट्री में भीषण आग। (प्रतीकात्मक)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में गंगापुर थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में शनिवार दोपहर धागा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। दर्शिका स्पिनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में दोपहर करीब 2 बजे आग भड़कने से अफरा-तफरी मच गई। फैक्ट्री में धागे होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। स्थानीय लोग भी आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे, लेकिन धागों के कारण लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगे। हालांकि पहले जल्द आग बुझने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन कुछ देर बाद आग फिर से भड़क उठी।

    घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और फैक्ट्री कर्मचारियों तथा स्थानीय लोगों से पूछताछ की। फिलहाल फायर ब्रिगेड और पुलिस आग पर नियंत्रण के प्रयास में जुटी है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

     