भीलवाड़ा में धागा फैक्ट्री में भीषण आग, 10 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर; कई किलोमीटर दूर तक दिखीं लपटें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में गंगापुर थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में शनिवार दोपहर धागा फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। दर्शिका स्पिनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में दोपहर करीब 2 बजे आग भड़कने से अफरा-तफरी मच गई। फैक्ट्री में धागे होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई।

सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। स्थानीय लोग भी आग पर काबू पाने का प्रयास करते रहे, लेकिन धागों के कारण लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगे। हालांकि पहले जल्द आग बुझने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन कुछ देर बाद आग फिर से भड़क उठी।