जोधपुर फल मंडी में भीषण आग: बुझाने के प्रयास जारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जोधपुर की भड़सिया फल मंडी में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं।

#WATCH | Rajasthan | Massive fire breaks out at Jodhpur's Bhadasiya fruit market. Efforts underway to douse the fire.



(Source: Fire department) pic.twitter.com/i9ZPX8yuIK — ANI (@ANI) October 21, 2025

