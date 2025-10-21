जोधपुर फल मंडी में भीषण आग: बुझाने के प्रयास जारी
राजस्थान के जोधपुर की भड़सिया फल मंडी में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा हुआ है। घटना की विस्तृत जानकारी अभी आनी बाकी है। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जोधपुर की भड़सिया फल मंडी में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं।
#WATCH | Rajasthan | Massive fire breaks out at Jodhpur's Bhadasiya fruit market. Efforts underway to douse the fire.— ANI (@ANI) October 21, 2025
(Source: Fire department) pic.twitter.com/i9ZPX8yuIK
