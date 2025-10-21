Language
    जोधपुर फल मंडी में भीषण आग: बुझाने के प्रयास जारी

    By Deepak Gupta Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 06:58 AM (IST)

    राजस्थान के जोधपुर की भड़सिया फल मंडी में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। दमकल विभाग आग बुझाने में जुटा हुआ है। घटना की विस्तृत जानकारी अभी आनी बाकी है। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।

    जोधपुर की भड़सिया फल मंडी में भीषण आग। (एनएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजस्थान के जोधपुर की भड़सिया फल मंडी में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं।

     

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

