तमिलनाडु पावर प्लांट में मेहराब गिरने से 9 लोगों की मौत, प्रधानमंत्री ने मुआवजे की घोषणा की

तमिलनाडु में एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन की एक निर्माणाधीन इमारत मंगलवार को ढह गई जिसकी वजह से 9 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मजदूर तीस फुट की ऊंचाई से गिर गए। यह दुर्घटना आज शाम को हुई जब मजदूर बिना उचित सुरक्षा उपकरण पहने काम पर थे। वहीं पीएम मोदी ने मुआवजे की घोषणा की है।

डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु में एन्नोर थर्मल पावर स्टेशन की एक निर्माणाधीन इमारत मंगलवार को ढह गई, जिसकी वजह से 9 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मजदूर तीस फुट की ऊंचाई से गिर गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती किया गया यह दुर्घटना मंगलवार शाम को हुई जब मजदूर बिना उचित सुरक्षा उपकरण पहने काम पर थे। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं पीएम मोदी ने मुआवजे की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मुआवजा की घोषणा की मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 9 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और संवेदना व्यक्त की। उन्होंने मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मुझे यह सुनकर गहरा दुख हुआ है कि एन्नोर में भेल द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान हुई एक दुर्घटना में असम के नौ मज़दूरों की जान चली गई। मैं उन लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपनी जान गंवाई।

मुख्यमंत्री ने राहत कार्य के दिए आदेश मुख्यमंत्री ने बिजली मंत्री एसएस शिवशंकर और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं टीएएनजीईडीसीओ के अध्यक्ष के राधाकृष्णन को दुर्घटनास्थल पर राहत कार्य की तुरंत निगरानी करने का आदेश दिया। सीएम स्टालिन ने प्रत्येक मृतक के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की और पार्थिव शरीर को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जताया दुख तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्वापेरुंथगई ने नौ लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि घायलों का शहर के सरकारी स्टेनली मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय करने का आह्वान किया।