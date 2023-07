Manipur Violence: मणिपुर में हिंसा जारी, इंफाल में महिला की गोली मारकर हत्या; चेहरा भी बिगाड़ा

मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले के सावोमबुंग इलाके में शनिवार शाम एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हथियारबंद लोगों ने महिला का चेहरा भी विकृत कर दिया। पुलिस ने कहा कि 50 वर्षीय महिला को उसके आवास पर कुछ हथियारबंद लोगों ने चेहरे पर गोली मार दी और भागने से पहले बंदूकधारियों ने उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया।

Manipur Violence: मणिपुर में हिंसा जारी, इंफाल में महिला की गोली मारकर हत्या (फोटो प्रतिकात्मक)

इंफाल, पीटीआई। मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले के सावोमबुंग इलाके में शनिवार शाम एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हथियारबंद लोगों ने महिला का चेहरा भी विकृत कर दिया। मणिपुर में महिला की गोली मारकर हत्या पुलिस ने कहा कि 50 वर्षीय महिला को उसके आवास पर कुछ हथियारबंद लोगों ने चेहरे पर गोली मार दी और भागने से पहले बंदूकधारियों ने उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया। पुलिस के अनुसार, पीड़ित महिला मारिंग नागा सुमदाय से थी और माना जा रहा है कि वह मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान थीं। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए चलाया सर्च अभियान फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और पुलिस के जवान आसपास के इलाके और घरों में संदिग्ध हथियारबंद लोगों की गिरफ्तारी के लिए सर्च अभियान चला रही है। मणिपुर में तीन ट्रक को किया आग के हवाले हिंसा प्रभावित मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में शनिवार को तीन खाली ट्रकों में आग लगा दी गई। पुलिस ने कहा कि हिंसा की यह ताजा घटना सेकमाई थाना क्षेत्र के अवांग सेकमाई में हुई है। एलपीजी सिलेंडरों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रक खुले मैदान में खड़े थे, जब उनमें आग लगाई गई।

Edited By: Mohd Faisal