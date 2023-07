मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया, स्मृति ईरानी ने बताया अमानवीय घटना; राहुल ने उठाए PM पर सवाल

नई दिल्ली, एजेंसी। हिंसाग्रस्त मणिपुर में मानवता को बेहद शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। राज्य में प्रसारित एक वीडियो सामने आया है जिसमें सैंकड़ों की भीड़ एक समुदाय की दो महिलाओं को सड़क पर निर्वस्त्र कर घुमाती दिख रही है।

सोशल मीडिया पर प्रसारित इस वीडियो से लोग गुस्से में है और प्रशासन से सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। एक आदिवासी संगठन ने दोनों महिलाओं के साथ एक खेत में सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया है।

इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई पुलिस ने कहा कि वीडियो चार मई का है। पुलिस अधीक्षक के मेघचंद्र सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और इस संबंध में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपहरण, सामूहिक दुराचार और हत्या आदि का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास कर रही है।

In a press statement, the Superintendent of Police K Meghachandra Singh has responded to an alleged viral video from Manipur. He said "As regard to the video of 2 women paraded naked by unknown miscreants on 4th May 2023, a case of abduction, gangrape and murder was registered at… pic.twitter.com/S4uI7ACXbT