Manipur Violence: इंटरनेट बैन को दी चुनौती, SC ने दी मणिपुर उच्च न्यायालय के पास जाने की अनुमति

इंफाल (मणिपुर), एजेंसी। मणिपुर में दो समुदायों कुकी और मैइती के बीच संघंर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों समुदाय आपस में लड़ रहे हैं। मणिपुर में हिंसा के कारण अभी भी इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। वहीं, एक याचिकाकर्ता ने 3 मई से राज्य में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को चुनौती दी थी। जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है।

Internet shutdown in Manipur | Supreme Court allows a petitioner, challenging the suspension of internet services in the State since May 3, to approach the Manipur High Court with his plea since the High Court is already seized of a similar issue. pic.twitter.com/AnEXV34M0F