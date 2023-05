इंफाल, एजेंसी। मणिपुर में आदिवासियों के आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार सख्त नजर आ रही है। बता दें कि हिंसाग्रस्त इलाको में उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है।

बकौल एजेंसी राज्यपाल ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश को मंजूरी दी है। बता दें कि हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना और असम राइफल्स की तैनाती की गई है। सेना के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी साझा की।

Governor of Manipur authorises all District Magistrates, Sub-Divisional Magistrates and all Executive Magistrates/Special Executive Magistrates to issue Shoot at sight orders "in extreme cases whereby all forms of persuasion, warning, reasonable force etc has been exhausted."

सुरक्षाबलों ने हिंसा प्रभावित इलाकों से अब तक 9,000 लोगों को सुरक्षित निकाला है। सेना के एक प्रवक्ता ने बताया कि अभी और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले आठ जिलों में कर्फ्यू लगाया था, जबकि पांच दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था।

भारतीय वायु सेना का एक विमान गुरुवार की शाम को केंद्रीय बलों को लेकर इंफाल पहुंचा है। इसका एक वीडियो सामने आया है। जिसमें सुरक्षाबलों को विमानों से उतरते हुए देखा जा सकता है।

Manipur: An Indian Air Force (IAF) aircraft, carrying Central forces, landed in Imphal earlier this evening.

मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया, ''राज्य में सभी से मेरी विनम्र अपील है कि इस घड़ी में शांति और सद्भाव बनाए रखने में सरकार का सहयोग करें।''

Vandalism, arson in several districts of #Manipur as tensions grip the northeastern state amid widespread protests against the demand for the inclusion of Meitei/Meetei in the ST category.

Internet and broadband services have been suspended in the state for 5 days…

Internet and broadband services have been suspended in the state for 5 days… pic.twitter.com/0ipxrGalvC— ANI (@ANI) May 4, 2023