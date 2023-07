मणिपुर में लूटी गईं 6 लाख कारतूस हिंसक तत्वों के पास, अधिकारियों ने चेताया; फिर सिर उठा सकते हैं उग्रवादी समूह

मणिपुर में करीब ढाई माह से चली आ रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। छह लाख से अधिक गोलियां और लगभग 3000 हथियार अभी भी संघर्षरत समुदायों के पास हैं। इस बीच अधिकारियों और विशेषज्ञों ने चेताया है कि राज्य में प्रतिबंधित उग्रवादी समूह फिर से सिर उठा सकते हैं। मई में शुरू हुई हिंसा के दौरान शस्त्रागारों से ये हथियार लूट लिए गए थे।

मणिपुर में लूटी गईं 6 लाख कारतूस हिंसक तत्वों के पास, अधिकारियों ने चेताया (फाइल फोटो)

इंफाल, पीटीआई। मणिपुर में करीब ढाई माह से चली आ रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। छह लाख से अधिक गोलियां और लगभग 3,000 हथियार अभी भी संघर्षरत समुदायों के पास हैं। फिर से सिर उठा सकते हैं उग्रवादी समूह इस बीच अधिकारियों और विशेषज्ञों ने चेताया है कि राज्य में प्रतिबंधित उग्रवादी समूह फिर से सिर उठा सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि इन हथियारों में .303 राइफलें, मीडियम मशीन गन (एमएमजी), एके असाल्ट राइफलें, कार्बाइन, इंसास लाइट मशीन गन (एलएमजी), इंसास राइफल, एम-16 और एमपी5 राइफलें आदि शामिल हैं। मई में शुरू हुई थी हिंसा मई में शुरू हुई हिंसा के दौरान पुलिस थानों पर हमला कर शस्त्रागारों से ये हथियार लूट लिए गए थे। शस्त्रागारों से करीब छह लाख गोलियां भी गायब हैं। राज्य में तीन मई से मैती व कुकी समुदायों के बीच शुरू हुई हिंसा में अब तक 160 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। क्या बोले अधिकारी अधिकारियों ने कहा कि लगभग 4,537 हथियार और 6.32 लाख गोलियां मुख्य रूप से पूर्वी इंफाल के पांगेई में स्थित मणिपुर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (एमटीपीसी), 7वीं इंडिया रिजर्व बटालियन और 8वीं मणिपुर राइफल्स से गायब हुए थे। लूटे गए हथियारों में से 2,900 घातक श्रेणी के थे। इस बीच अधिकारी और विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि हिंसाग्रस्त राज्य में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यूएनएलएफ), पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए), कांगलेई यावोल, कनबा लुप (केवाईकेएल) और पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी जैसे लगभग निष्क्रिय प्रतिबंधित समूहों को फिर से सक्रिय होते हुए देखा गया है। TMC का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा मणिपुर उधर, तृणमूल कांग्रेस का पांच सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा करने के लिए बुधवार को इंफाल पहुंचा। पार्टी नेता सुष्मिता देव ने कहा कि यह हिंसा से प्रभावित लोगों, खासकर सभी समुदायों की महिलाओं और बच्चों से मिलेगा और हालात जानेगा। पांच जिलों में लगाया पूर्ण कर्फ्यू इस बीच, मणिपुर सरकार ने बुधवार को इंफाल में प्रस्तावित मदर्स प्रोटेस्ट रैली के मद्देनजर घाटी के पांच जिलों में सुबह पांच बजे से शाम छह बजे तक दैनिक कर्फ्यू में दी गई ढील खत्म करते हुए पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया है।

Edited By: Mohd Faisal