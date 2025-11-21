मणिपुर में संगाई महोत्सव का विरोध, प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों से झड़प
मणिपुर में संगाई महोत्सव के विरोध में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने महोत्सव स्थल पर पहुँचने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार गंभीर मुद्दों को अनदेखा कर महोत्सव पर ध्यान दे रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मणिपुर के इंफाल पूर्वी जिले में संगाई महोत्सव का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ शुक्रवार को झड़प हो गई। 'कोआर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी' (सीओसीओएमआइ) राज्य सरकार के पर्यटन महोत्सव का विरोध कर रही है। उसका कहना है कि जातीय हिंसा से बेघर हुए परिवारों के सामने आ रहे संकट के बीच ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना असंवेदनशील कदम है।
अधिकारी ने बताया कि यह झड़प खुरई लामलोंग में तब हुई जब सुरक्षाबलों ने उत्सव स्थल की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोका, जिनमें कई बेघर लोग भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके, इस कारण सुरक्षा बलों को भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।
प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि झड़प की वजह से उनमें से कुछ को मामूली चोटें आईं। यह झड़प 'सीओसीओएमआइ' की ओर से किए गए 'काम बंद' के आह्वान के बीच हुई। 'काम बंद', असल में एक तरह से बंद था। इससे इंफाल घाटी के जिलों में जनजीवन पर असर पड़ा। बाजार बंद रहे। सड़कों पर वाहन नहीं दिखे जबकि इन जिलों में स्कूल और कॉलेज भी बंद रहे।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
