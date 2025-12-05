Language
    मणिपुर सरकार की सख्त चेतावनी, शांति भंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    मणिपुर सरकार ने राज्य में शांति भंग करने और कानून मानने वाले नागरिकों को डराने की कोशिश करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। सरकार ने साफ कहा है कि ऐसे त ...और पढ़ें

    

    मणिपुर सरकार की सख्त चेतावनी, शांति भंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, इम्फाल। मणिपुर सरकार ने राज्य में शांति भंग करने और कानून मानने वाले नागरिकों को डराने की कोशिश करने वालों को सख्त चेतावनी दी है।

    सरकार ने साफ कहा है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, संगाई महोत्सव के प्रतिभागियों को धमकी देने के आरोप में तीन उग्रवादी गिरफ्तार किया गया है।

    मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ संगठन नागरिकों को डरा-धमकाकर राज्य की शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।

    राज्य सरकार की यह चेतावनी तब आई है, जब पांच प्रतिबंधित संगठनों के गठबंधन ने संगाई महोत्सव में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों और संगठनों से 10 दिसंबर से पहले सार्वजनिक माफी मांगने को कहा था।

