मणिपुर: पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चार उग्रवादी और तीन ड्रग तस्कर गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। 24 घंटों के दौरान मणिपुर में कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) के विभिन्न गुटों के चार कट्टर उग्रवादियों और एक पुलिसकर्मी सहित तीन मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया।

चारों उग्रवादियों को थौबल और बिष्णुपुर जिलों से गिरफ्तार किया गया और उनमें से एक की पहचान मोइरंगथेम मोहन सिंह उर्फ परी के रूप में हुई है। उसके पास से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया।

वहीं, राइफलमैन मोहम्मद वहीदुर रहमान को शुक्रवार को इंफाल पश्चिम जिले में गिरफ्तार किया गया। उससे 544 प्रतिबंधित नशीली दवा के कैप्सूल बरामद किए गए।

साथ ही, पूर्वी इंफाल जिले के खेरगाओ अवांग लेईकाई इलाके से दो ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से तीन किलो हेरोइन बरामद की गई।

(समाचार एजेंसी आइएएनएस के इनपुट के साथ)

