मणिपुर में केंद्र का विकास की ओर बड़ा कदम, भारत-म्यांमार सीमा पर सुरक्षा; इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर

आइएएनएस, इंफाल। गृह मंत्रालय में सचिव (सीमा प्रबंधन) राजेंद्र कुमार ने शनिवार को मणिपुर के तेंगनौपाल जिले के मोरेह का दौरा किया और भारत-म्यांमार सीमा पर सुरक्षा स्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा जायजा लिया।

उन्होंने एक मजबूत और ''स्मार्ट'' बार्डर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क सुनिश्चित करने के लिए खास तौर पर ड्रोन और एडवांस्ड सेंसर सिस्टम की तैनाती जैसे आधुनिक निगरानी तकनीकों को तेजी से अपनाने पर जोर दिया।

इंफाल में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सचिव (सीमा प्रबंधन) का यह दौरा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भारत-म्यांमार सीमा पर मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के लिए था।

इस दौरान कुमार ने फ्रंटलाइन बार्डर पोस्ट और सर्विलांस इंस्टालेशन का जमीनी निरीक्षण किया, आपरेशनल चुनौतियों को समझने और फील्ड में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए फीडबैक लेने के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत की।

असम राइफल्स, स्थानीय प्रशासन और अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों की एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक में राजेंद्र कुमार ने पैट्रोलिंग को बेहतर बनाने और रियल-टाइम इंटेलिजेंस शेय¨रग को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने संवेदनशील माहौल में सुरक्षा बलों के समर्पण की तारीफ की, और वैध सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।