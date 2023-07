'हमें जो विषाक्त फल खाना पड़ रहा है, उसका बीज कांग्रेस ने बोया था', मणिपुर हिंसा पर बोले CM बीरेन सिंह

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि राज्य में हिंसा क्यों हो रही है इसे लेकर वे भी उलझन में हैं। उन्होंने कहा कि मैती समुदाय को एसटी का दर्जा देने की सिफारिश उनकी सरकार ने नहीं की थी। बीरेन सिंह ने कहा कि हमें जो विषाक्त फल खाना पड़ रहा है उसका बीज कांग्रेस ने बोया था।

मणिपुर के CM बीरेन सिंह बोले, मैती समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मेरी सरकार ने नहीं की सिफारिश

Your browser does not support the audio element.

इंफाल, एएनआइ। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शनिवार को कहा कि राज्य में जातीय हिंसा के कारणों को लेकर वह भी उलझन में हैं। उनकी सरकार ने कोई सिफारिश नहीं की है कि मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। इसका जवाब उन लोगों के पास है, जिन्होंने एकजुटता रैली की थी। इसके बाद ही राज्य में हिंसा भड़की। CM बोले- कांग्रेस ने जो बीज बोया, उसका फल खाना पड़ रहा है कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीरेन सिंह ने कहा कि हमें जो विषाक्त फल खाना पड़ रहा है, उसका बीज विपक्षी पार्टी ने ही बोया था। सीएम ने कहा, हाई कोर्ट ने हमें कहा था.. मेरी सरकार ने मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के बारे में अब तक सिफारिश नहीं की है। इसके लिए चार सप्ताह का समय दिया गया था। इसलिए हिंसा क्यों हो रही, यह मैं नहीं जानता। जिन संगठनों ने मैती समुदाय को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ एकजुटता रैली की, उन्हें दुनिया को बताना चाहिए। उनके पास जवाब है। 7-10 दिनों में स्थिति सुधर जाएगी : हिमंत पीटीआई के अनुसार, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि पड़ोसी राज्य मणिपुर में स्थिति 7-10 दिनों में सुधर जाएगी। राज्य और केंद्र की सरकार शांति बहाली के लिए 'चुपचाप' काम कर रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ऐसे समय अपनी ¨चता जता रही है, जब स्थिति पहले की अपेक्षा शांत है।

Edited By: Achyut Kumar