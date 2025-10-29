मणिपुर में 50 साल के ग्राम प्रधान की पीट-पीटकर हत्या, UKNA उग्रवादियों पर हमले का शक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मणिपुर के चूड़चंदपुर जिले में अज्ञात लोगों के हमले में एक ग्राम प्रधान की मौत हो गई। पीड़ित की पहचान हेंगलेप उप-मंडल के टी खोनोम्फाई गांव के प्रमुख एम. हाओकिप के रूप में हुई है। उन पर सोमवार शाम को हमला किया गया था।

ग्राम प्रधान के शरीर पर कई चोटों और जख्मों के निशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हमलावरों ने उन्हें लाठियों और धारदार हथियारों से पीटा। यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के उग्रवादियों पर शक ग्रामीणों ने उन्हें इलाज के लिए चूड़चंदपुर जिला अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन हाओकिप ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि हमले का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन संदेह है कि हमले के पीछे यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी के विद्रोही शामिल हैं। पुलिस ने हेंगलेप थाने में मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।