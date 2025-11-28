मणिपुर: म्यांमार बॉर्डर पर हुई गोलीबारी, असम राइफल्स के चार जवान घायल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को मणिपुर के टेंग्नौपाल ताल में म्यांमार बॉर्डर पर गश्त लगा रहे असम राइफल्स के चार सैनिक आतंकवादियों की गोलीबारी में घायल हो गए।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार हमला सैबोल गांव के पास बॉर्डर पिलर नंबर 87 के पास हुआ। पुलिस ने बताया कि घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट करके लेइमाखोंग के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर पर गोलीबारी

रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत-म्यांमार बॉर्डर पर आतंकवादियों ने आज सुबह असम राइफल्स के गश्ती दल पर हमला किया। बयान में आगे कहा गया कि सैनिकों ने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल और सावधानी से जवाबी कार्रवाई की।