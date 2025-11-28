मणिपुर: म्यांमार बॉर्डर पर हुई गोलीबारी, असम राइफल्स के चार जवान घायल
मणिपुर में म्यांमार सीमा के पास गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें असम राइफल्स के चार जवान घायल हो गए। अज्ञात हमलावरों ने सीमावर्ती क्षेत्र में जवानों पर हमला किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है और इलाके में तनाव व्याप्त है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को मणिपुर के टेंग्नौपाल ताल में म्यांमार बॉर्डर पर गश्त लगा रहे असम राइफल्स के चार सैनिक आतंकवादियों की गोलीबारी में घायल हो गए।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार हमला सैबोल गांव के पास बॉर्डर पिलर नंबर 87 के पास हुआ। पुलिस ने बताया कि घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट करके लेइमाखोंग के एक मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर पर गोलीबारी
रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत-म्यांमार बॉर्डर पर आतंकवादियों ने आज सुबह असम राइफल्स के गश्ती दल पर हमला किया। बयान में आगे कहा गया कि सैनिकों ने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल और सावधानी से जवाबी कार्रवाई की।
सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी
टेंग्नौपाल जिले के खुले बॉर्डर इलाके के पास हुए हमले की जगह पर बार-बार आतंकवादी गतिविधियां देखी गई हैं। हमले के बाद, सुरक्षा बलों ने इलाके में दबदबा बढ़ा दिया है।
साथ ही बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इलाके को सुरक्षित करने और हमलावरों को ट्रैक करने के लिए अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है। फिलहाल किसी भी विद्रोही ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है।
