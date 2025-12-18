महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकाटे का त्यागपत्र मंजूर, तीन दशक पुराने मामले में गई कुर्सी
महाराष्ट्र सरकार में मंत्री माणिकराव कोकाटे का त्यागपत्र मंजूर कर लिया गया है। तीन दशक पुराने मामले में उनकी कुर्सी चली गई। कोकाटे के इस्तीफे से राज्य ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, मुंबई : महाराष्ट्र के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे को तीन दशक पुराने फ्लैट घोटाले में दो साल की सजा मिलने के बाद उनके त्यागपत्र को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकार कर लिया है। फडणवीस ने कोकाटे का त्यागपत्र राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है।
कोकाटे को कुछ माह पहले नासिक के मजिस्ट्रेट कोर्ट से दो साल की सजा एवं 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। कोकाटे ने इस सजा को जिला सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। लेकिन सोमवार को सत्र न्यायालय ने भी मजिस्ट्रेट कोर्ट की सजा पर ही मुहर लगा दी। इसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से कोकाटे की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया गया है।
चूंकि कोकाटे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के कोटे से खेलमंत्री बने थे, इसलिए यह प्रकरण सामने आने के बाद अजीत पवार एवं मुख्यमंत्री फडणवीस ने बैठककर त्वरित प्रभाव से कोकाटे का त्यागपत्र लेने का फैसला किया।
सूत्रों के अनुसार, कोकाटे ने मंगलवार रात ही अपना त्यागपत्र अजीत पवार को सौंप दिया था। पवार ने गुरुवार को यह त्यागपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा, जिसे स्वीकार कर फडणवीस ने मंजूरी के लिए राज्यपाल आचार्य देवव्रत के पास भेज दिया है। इस बीच, कोकाटे स्वास्थ्य कारणों से एक अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। उन्होंने सत्र न्यायालय के फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती भी दे रखी है।
उनकी याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। अभी भाजपानीत महायुति सरकार के बने एक वर्ष ही हुए हैं। इसी दौरान भाजपा के सहयोगी दल राकांपा के दो मंत्रियों को अलग-अलग विवादों में घिरने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा है। कोकाटे से पहले धनंजय मुंडे अपना त्यागपत्र दे चुके हैं।
