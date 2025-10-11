पहलगाम हमले को लेकर बातचीत और ISI से संपर्क... अलवर से गिरफ्तार जासूस को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा
अलवर के मंगत सिंह को आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जयपुर न्यायालय ने उसे तीन दिन की रिमांड पर भेजा है। उस पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। जांच में पता चला है कि वह ईशा शर्मा नामक एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था और उसने पैसों के लालच में सैन्य जानकारी पाकिस्तान भेजी थी। उसने पहलगाम हमले को लेकर भी बात की थी।
जागरण संवाददाता, जयपुर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार अलवर निवासी मंगत सिंह को जयपुर जिला न्यायालय ने तीन दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।
मंगत सिंह को शनिवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच अलवर से जयपुर लाया गया था। राजस्थान इंटेलीजेंस की टीम ने शुक्रवार को गोविंदगढ़ में उसे गिरफ्तार किया था। आपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं, जिसके बाद इंटेलीजेंस ने उस पर नजर रखी। उसके खिलाफ शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
कौन सी जानकारियां पाकिस्तान भेजीं?
जांच में पता चला है कि मंगत सिंह पिछले दो वर्षों से ईशा शर्मा नामक पाक हैंडलर्स के संपर्क में था। वह इंटरनेट मीडिया के माध्यम से उससे जुड़ा। पैसों के लालच में ही मंगत ने अलवर सैन्य छावनी सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान भेजीं। पुलिस और इंटेलिजेंस मामले की गहन जांच कर रहे हैं।
पाकिस्तान हैंडलर्स से की थी बातचीत
यह भी पता चला है कि मंगत सिंह, जिसे किशनगढ़ में सिद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है, ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भी पाक हैंडलर्स से बातचीत की थी। उसके मोबाइल नंबर पर आईएसआई से संपर्क होने के सबूत मिले हैं। उसने ईशा शर्मा से मिलने वाले पैसों को खुद के अतिरिक्त अन्य परिचितों के बैक खातों में भी डलवाया था।
