पहलगाम हमले को लेकर बातचीत और ISI से संपर्क... अलवर से गिरफ्तार जासूस को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेजा

जागरण संवाददाता, जयपुर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार अलवर निवासी मंगत सिंह को जयपुर जिला न्यायालय ने तीन दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मंगत सिंह को शनिवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच अलवर से जयपुर लाया गया था। राजस्थान इंटेलीजेंस की टीम ने शुक्रवार को गोविंदगढ़ में उसे गिरफ्तार किया था। आपरेशन सिंदूर के दौरान उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं, जिसके बाद इंटेलीजेंस ने उस पर नजर रखी। उसके खिलाफ शासकीय गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

कौन सी जानकारियां पाकिस्तान भेजीं? जांच में पता चला है कि मंगत सिंह पिछले दो वर्षों से ईशा शर्मा नामक पाक हैंडलर्स के संपर्क में था। वह इंटरनेट मीडिया के माध्यम से उससे जुड़ा। पैसों के लालच में ही मंगत ने अलवर सैन्य छावनी सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां पाकिस्तान भेजीं। पुलिस और इंटेलिजेंस मामले की गहन जांच कर रहे हैं।