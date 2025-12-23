प्रेग्नेंट पत्नी पर बिल्ली ने किया हमला, नाराज शख्स ने बेजुबान को उतारा मौत के घाट; वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद के वडाज से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। 21 साल के एक युवक ने बेरहमी से बिल्ली की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

यह घटना रविवार की है। आरोपी की पत्नी 6 महीने की गर्भवती है। वो बिल्ली को दूध पिलाने गई, तभी बिल्ली ने उसपर हमला कर दिया। पत्नी पर हुए हमले से गुस्साए युवक ने बिल्ली को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया।

बिल्ली के हमले से घायल हुई पत्नी अहमदाबाद पुलिस के अनुसार, आरोपी का नाम राहुल दंतानी है। उसकी 20 वर्षीय पत्नी गर्भवती है। बिल्ली के हमले के बाद उसकी पत्नी घायल हो गई और उसे आनन-फानन में डॉक्टर के पास ले जाया गया। घटना के बाद राहुल ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर बिल्ली को खुले मैदान में ले गया और उसकी हत्या कर दी।

बेरहमी से की बिल्ली की हत्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ली को एक बोरे में भरकर बाइक से खाली मैदान में ले जाया गया। वहां, बोरे को बार-बार जमीन पर पटका गया और फिर बिल्ली को बाहर निकालकर फेंक दिया। अधमरी हालत में बिल्ली जमीन पर पड़ी रही। तभी एक युवक ने उसके सिर पर पैर रखा और दूसरे ने बिल्ली पर बड़े-बड़े पत्थर उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। वहीं, तीसरा व्यक्ति इस पूरी घटना को कैमरे में शूट कर रहा था।