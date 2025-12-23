Language
    प्रेग्नेंट पत्नी पर बिल्ली ने किया हमला, नाराज शख्स ने बेजुबान को उतारा मौत के घाट; वीडियो वायरल

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:02 AM (IST)

    Man Killed Wife: अहमदाबाद के वडाज में एक 21 वर्षीय युवक ने अपनी गर्भवती पत्नी पर बिल्ली के हमले से गुस्सा होकर उसे बेरहमी से मार डाला। सोशल मीडिया पर ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिल्ली की हत्या का वीडियो वायरल। फोटो - X

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अहमदाबाद के वडाज से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। 21 साल के एक युवक ने बेरहमी से बिल्ली की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

    यह घटना रविवार की है। आरोपी की पत्नी 6 महीने की गर्भवती है। वो बिल्ली को दूध पिलाने गई, तभी बिल्ली ने उसपर हमला कर दिया। पत्नी पर हुए हमले से गुस्साए युवक ने बिल्ली को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया।

    बिल्ली के हमले से घायल हुई पत्नी

    अहमदाबाद पुलिस के अनुसार, आरोपी का नाम राहुल दंतानी है। उसकी 20 वर्षीय पत्नी गर्भवती है। बिल्ली के हमले के बाद उसकी पत्नी घायल हो गई और उसे आनन-फानन में डॉक्टर के पास ले जाया गया। घटना के बाद राहुल ने 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर बिल्ली को खुले मैदान में ले गया और उसकी हत्या कर दी।

    बेरहमी से की बिल्ली की हत्या

    सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ली को एक बोरे में भरकर बाइक से खाली मैदान में ले जाया गया। वहां, बोरे को बार-बार जमीन पर पटका गया और फिर बिल्ली को बाहर निकालकर फेंक दिया। अधमरी हालत में बिल्ली जमीन पर पड़ी रही। तभी एक युवक ने उसके सिर पर पैर रखा और दूसरे ने बिल्ली पर बड़े-बड़े पत्थर उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। वहीं, तीसरा व्यक्ति इस पूरी घटना को कैमरे में शूट कर रहा था।

    पुलिस ने किया गिरफ्तार

    वीडियो वायरल होने के बाद पशु कल्याण संगठन के विरल पटेल ने वडाज पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपियों की पहचान करके उन्हें हिरासत में ले लिया गया है।